台中南屯廟宇女廁門反鎖...婦人倒臥血泊送醫不治 檢警明查死因

台中市南屯區一間廟宇今日中午發生一起憾事，一名60多歲婦人倒臥於女廁內，因廁所門反鎖，消防人員到場卸除門鎖入內，發現婦人已無生命徵象，現場留有血跡，緊急送往林新醫院急救，仍宣告不治，詳細原因待警方調查釐清，明報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局表示，中午12時42分接獲市警局轉報，南屯區一間廟宇女廁內有人倒地，因門反鎖無法接觸，隨即派遣黎明、博館分隊共3車7人，由黎明分隊小隊長薛承恩帶隊前往。救護人員12時49分抵達，卸除門鎖後發現婦人受有外傷、倒臥血泊中，已無生命徵象，下午1時3分送醫，經搶救後仍不治。

第四警分局已到場採證，初步排除有外力跡象，明天將報請檢察官相驗，釐清死因。

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