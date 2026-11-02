毒駕新制才上路3天！嘉義男開車驗出K他命 吞15萬罰鍰車也沒了

嘉義市警方今天凌晨查獲毒駕新制上路後首件涉嫌毒駕案件，員警在西區攔查一輛小客車，查獲愷他命及毒品咖啡包，駕駛經唾液快篩呈愷他命陽性反應。警方依法舉發，汽車毒駕罰鍰15萬元，涉案車輛也依新制沒入，同車2名成年乘客同樣遭開罰，成為新制實施後嘉義市首件查獲案件。

嘉義市警方表示，第一分局北鎮派出所員警今天凌晨3時許執行巡邏勤務，行經西區八德路與竹圍三路口，發現一輛小客車形跡可疑，主動上前盤查，發現車內共有3人，並查獲第三級毒品愷他命3包及含第三級毒品成分的咖啡包1包。

警方隨即對駕駛蔡姓男子實施毒品唾液快篩，結果呈愷他命陽性反應，當場依道路交通管理處罰條例第35條製單舉發，並依新制沒入涉案汽車1輛。另對同車2名年滿18歲乘客依法開罰，刑事部分則依涉嫌刑法公共危險罪及毒品危害防制條例相關規定，移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，毒駕加重處罰新制自10月31日實施，機車毒駕罰鍰12萬元、汽車15萬元，並吊銷駕照，3年內不得重新考領；10年內再次毒駕者加重處罰，累計罰鍰無上限。拒絕接受毒駕檢測，首次即處27萬元罰鍰。

此次修法另一項重大變革，是增訂毒駕及拒絕毒駕檢測車輛沒入規定，不論車輛是否登記在駕駛人名下，都可能遭沒入，車主將車輛借給他人使用，也須留意相關法律風險。

嘉義市警方統計，今年截至目前已查獲毒駕138件，每月規畫6至8場路檢勤務，並依交通事故及酒、毒駕熱點，加強易肇事路段及特定場所周邊攔查，運用毒品唾液快篩提升執法效率。

嘉義市警察局長陳明志表示，警方對毒駕採取零容忍立場，將持續強化路檢及機動攔查。他也提醒車主妥善管理車輛，切勿交由施用毒品者駕駛，以免因他人毒駕導致車輛遭沒入，民眾發現親友毒駕也應主動勸阻。

嘉義市警方查獲毒駕新制上路後首件涉嫌毒駕案件，員警對蔡姓駕駛實施毒品唾液快篩，結果呈愷他命陽性反應。圖／警方提供

毒駕加重處罰新制10月31日上路，嘉義市警方查獲首件涉嫌毒駕案件，涉案小客車遭拖吊移置，駕駛面臨15萬元罰鍰。圖／警方提供

嘉義市警方查獲毒駕新制上路後首件涉嫌毒駕案件，涉案藍色小客車由拖吊車移置，警方依法辦理車輛沒入程序。圖／警方提供