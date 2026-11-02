影／「毒駕吊照」宜蘭首例！吸毒男搖晃騎車遭活逮 吊銷全部駕照

毒駕吊照新法上路，宜蘭礁溪員警昨傍晚在公所附近巡邏，發現一名男子邊騎車邊抽菸，無顧旁人悠閒搖晃。員警上前要他停車受檢時，男子瞬間講話打結、語無倫次，經唾液快篩呈毒品陽性反應，依新法吊銷他所有駕照並送辦，成為宜蘭「毒駕吊照」開罰首例。

礁溪警方表示，61歲陳姓男子原本就有吸毒前科，昨天下午4時在礁溪鄉市區騎著微型電動車，邊騎邊抽菸。由於騎車不能抽菸，男子騎車速度雖不快，但左右搖晃，員警擔心男子行徑危及其他用路人，上前攔查。

未料陳男看到警察神情慌張，問A答B不知所云，經實施唾液快篩發現他毒駕上路，男子一度辯稱他是之前吸的毒，沒有毒駕，但未獲採信。全案依公共危險、毒品危害防制條例罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

此外，「道路交通管理處罰條例」針對毒駕加重處罰新制，10月31日上路，只要查獲毒駕或拒絕毒品檢測，一律吊銷駕駛執照。

警方指出，陳男除了被依法送辦，也因新法增列吊照規定，全縣第一件「毒駕吊照」個案。陳男被吊銷所有駕照後，3年內不得考領，若在吊照期間無照上路，至少再加罰3萬6000元起，呼籲施用毒品後駕車嚴重影響駕駛能力，切勿心存僥倖、害人害己。

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毒駕男子得知快篩陽性反應後，一度辯稱自己是之前吸的毒，沒有毒駕，但未獲採信。圖／警方提供

吸毒男除了被依法送辦，也因新法增列吊照規定，成為宜蘭縣第一件「毒駕吊照」個案，被吊銷所有駕照後，3年內不得考領駕照。圖／警方提供