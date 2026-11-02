破獲千包毒咖啡分裝場護校園 台中2警獲警政署表揚

台中市警察局第四分局巡官吳宜濃及豐原分局警員賴韋成，投入少年保護工作表現傑出，從查獲少年毒品分裝場、起獲毒品咖啡包1144包，到輔導中輟生返校復學，獲選內政部警政署2025年度少年保護工作績優員警，近日由署長張榮興親自頒贈獎牌及獎勵金表揚。

台中市警察局為表彰績優員警、激勵同仁見賢思齊，共薦報5人參加甄選，最終由吳宜濃與賴韋成脫穎而出。張榮興10月29日上午於警政署公開表揚，肯定員警主動偵破並及時防處少年犯罪的貢獻。

原任少年警察隊分隊長的吳宜濃個性溫和、富有愛心，對行為偏差青少年總是耐心輔導。其優良事蹟包括共同查獲11名少年涉嫌網路賭博案、查獲少年藥頭販賣毒品咖啡包62包，以及共同查獲少年毒品分裝場，防杜毒品入侵校園；並曾撰寫警方循線尋回遭網友邀約離家少女的新聞稿，獲多家媒體正面報導。

賴韋成則對少年保護工作充滿熱忱，曾共同查獲少年詐欺案、協助查獲少年竊盜案，並查獲少年持有施用第三級毒品案，另協助尋獲轄內中輟生，輔導其返校復學。

2人家屬也與有榮焉，偕同北上觀禮。警方期盼各界共同防範青少年犯罪，讓青少年擁有安全安心的成長環境。

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豐原警分局警員賴韋成（右）投入少年保護工作表現傑出，近日獲警政署長張榮興表揚。圖／台中市警局提供