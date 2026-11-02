快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

破獲千包毒咖啡分裝場護校園 台中2警獲警政署表揚

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警察局第四分局巡官吳宜濃及豐原分局警員賴韋成，投入少年保護工作表現傑出，從查獲少年毒品分裝場、起獲毒品咖啡包1144包，到輔導中輟生返校復學，獲選內政部警政署2025年度少年保護工作績優員警，近日由署長張榮興親自頒贈獎牌及獎勵金表揚。

台中市警察局為表彰績優員警、激勵同仁見賢思齊，共薦報5人參加甄選，最終由吳宜濃與賴韋成脫穎而出。張榮興10月29日上午於警政署公開表揚，肯定員警主動偵破並及時防處少年犯罪的貢獻。

原任少年警察隊分隊長的吳宜濃個性溫和、富有愛心，對行為偏差青少年總是耐心輔導。其優良事蹟包括共同查獲11名少年涉嫌網路賭博案、查獲少年藥頭販賣毒品咖啡包62包，以及共同查獲少年毒品分裝場，防杜毒品入侵校園；並曾撰寫警方循線尋回遭網友邀約離家少女的新聞稿，獲多家媒體正面報導。

賴韋成則對少年保護工作充滿熱忱，曾共同查獲少年詐欺案、協助查獲少年竊盜案，並查獲少年持有施用第三級毒品案，另協助尋獲轄內中輟生，輔導其返校復學。

2人家屬也與有榮焉，偕同北上觀禮。警方期盼各界共同防範青少年犯罪，讓青少年擁有安全安心的成長環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

豐原警分局警員賴韋成（右）投入少年保護工作表現傑出，近日獲警政署長張榮興表揚。圖／台中市警局提供
豐原警分局警員賴韋成（右）投入少年保護工作表現傑出，近日獲警政署長張榮興表揚。圖／台中市警局提供

台中市警察局第四分局巡官吳宜濃（右）投入少年保護工作表現傑出，近日獲警政署長張榮興表揚。圖／台中市警局提供
台中市警察局第四分局巡官吳宜濃（右）投入少年保護工作表現傑出，近日獲警政署長張榮興表揚。圖／台中市警局提供

台中 警政署 咖啡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學生涉校園暴力家長甩鍋學校 教團、立委籲檢討家庭教育法要有罰則

中壢學生霸凌案...5媽1大伯網路蹭流量？ 桃教產、議員4訴求

反毒影片觀看數低如何打動青少年？教育部：將檢視措施、增體驗學習

趁少女彎腰3次偷拍未果、男辯不知道她未成年 遭法官打臉判更重

相關新聞

影／「毒駕吊照」宜蘭首例！吸毒男搖晃騎車遭活逮 吊銷全部駕照

毒駕吊照新法上路，宜蘭礁溪員警昨傍晚在公所附近巡邏，發現一名男子邊騎車邊抽菸，無顧旁人悠閒搖晃。員警上前要他停車受檢時，男子瞬間講話打結、語無倫次，經唾液快篩呈毒品陽性反應，依新法吊銷他所有駕照並送辦，成為宜蘭「毒駕吊照」開罰首例。

破獲千包毒咖啡分裝場護校園 台中2警獲警政署表揚

台中市警察局第四分局巡官吳宜濃及豐原分局警員賴韋成，投入少年保護工作表現傑出，從查獲少年毒品分裝場、起獲毒品咖啡包1144包，到輔導中輟生返校復學，獲選內政部警政署2025年度少年保護工作績優員警，近日由署長張榮興親自頒贈獎牌及獎勵金表揚。

申辦漏洞…變造租約 5年詐領補貼22萬

房價高漲，房屋租金補貼政策讓「無殼蝸牛」減輕負擔，但各地詐領租補案件頻傳，一名房客竄改到期租約，連五年申請租補共詐得廿二萬元，也有人並未租屋，卻在屋主不知情下假造四份租約，成功申請租補廿六萬元，均東窗事發被法辦。

租補遭詐多年 民團質疑查核鬆散

竄改舊租約或偽造租約詐領租補，不少案件申請時間長達數年，有律師點出關鍵在書面審查，無須房東同意，建議主管機關自動抽查或以ＡＩ比對相關資料；OURs都市改革組織質疑未落實查核，建議設線上通報系統，強化防弊。

涉詐租補251件 國土署強化防弊

三百億元中央擴大租金補貼二○二二年開辦，國土署統計至今年九月底，函送疑似詐領案二五一件給警察及司法機關。國土署表示，強化系統防弊、地方審查及申報宣導，防範假租賃或虛偽申報，減少詐領及溢領。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。