涉詐租補251件 國土署強化防弊

三百億元中央擴大租金補貼二○二二年開辦，國土署統計至今年九月底，函送疑似詐領案二五一件給警察及司法機關。國土署表示，強化系統防弊、地方審查及申報宣導，防範假租賃或虛偽申報，減少詐領及溢領。

國土署表示，已整合戶役政、財稅系統及入監服刑紀錄，提升資料勾稽精準度，發現受補貼者個人條件變動致不符補貼資格，即時停止撥款程序，從源頭阻斷溢領；督導各地方政府對二○二五年後溢領與詐領案件，啟動法定追繳，並加強地方審查人員教育訓練，提升專業知能降低誤判。

國土署指出，宣導受補貼者申請後購屋、與持有房屋者結婚、提前終止租約、搬家等租賃事實變更時，應即時向地方政府檢附佐證資料，履行告知義務。

台中市住宅發展工程處統計，二○一九年至今查獲詐領租補四十一案，今年已查獲七案共詐領八十多萬元，以房東向主管機關申明雙方已無租賃關係後查獲最多，也有共居人如男女朋友不續租出現糾紛的檢舉案。

台中住發處提醒租客，若不續租申請租補的房屋，須到主管機關申請變更住址或聲明放棄，避免溢領；建議房東在中止合約後，盡速到主管機關申請無租賃申明，避免被房客詐領租補而影響報稅權益。