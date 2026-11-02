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租補遭詐多年 民團質疑查核鬆散

聯合報／ 記者陳宏睿江婉儀／連線報導

竄改舊租約或偽造租約詐領租補，不少案件申請時間長達數年，有律師點出關鍵在書面審查，無須房東同意，建議主管機關自動抽查或以ＡＩ比對相關資料；OURs都市改革組織質疑未落實查核，建議設線上通報系統，強化防弊。

律師戴連宏說，為解決過去房東為逃漏稅拒絕房客申請租補，政府放寬申請，無須房東同意，每年動輒數十萬件申請，基層人員只能做形式審查，檢視文件齊備、沒有明顯塗改就核准，無足夠人力逐一向房東查證，也未強制勾稽該地址水電使用情形，申請者按時提出變造租約就能維持長期承租假象。律師江彥儀說，屋主收到減稅通知，可能才驚覺「被出租」。

兩人建議，導入智慧審查，例如對同地址連續多年申請案件，系統自動抽查或以ＡＩ比對租約影像有無變造，核定補貼後通知屋主，在不洩露房客個人資料下告知該址有人申請補貼，阻斷「幽靈租客」。

OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝說，主管機關有三層查核機制，受理申請時比對戶政財稅資料、家庭所得與不動產持有狀況，按社政機關提供身分弱勢資料審查；每月撥款前辦理物證資料查核；每年舊案帶入時以上個年度資格再次查核。

他質疑，按此機制，若有不合格案件，最遲應在核定後第一年舊案帶入時發現，實際卻有多年詐領租補情形，是否確實查核？年度複查有無資料可比對？他建議，租約到期前發簡訊或電郵提醒；撥款明細附加文字，提示搬家、資格變更、新增購屋、志願放棄等應即時通報；建置線上通報系統讓申請人即時回報變更狀況；每年舊案帶入審查前通知申請人確認資格。

逃漏稅 房東

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