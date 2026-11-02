申辦漏洞 變造租約 5年詐領補貼22萬

租金補貼二○二二年開辦，統計至今年九月底，函送疑似詐領案二五一件給警察及司法機關，國土署將強化系統防弊。示意圖。聯合報系資料照

房價高漲，房屋租金補貼政策讓「無殼蝸牛」減輕負擔，但各地詐領租補案件頻傳，一名房客竄改到期租約，連五年申請租補共詐得廿二萬元，也有人並未租屋，卻在屋主不知情下假造四份租約，成功申請租補廿六萬元，均東窗事發被法辦。

起訴指出，台中市四十二歲侯姓女子向陳姓房東租屋，二○一九年二月租約到期後未經房東同意，二○一九至二○二三年五度變造租約，佯裝持續租屋至二○二四年申請租補；台中市政府自二○一九年二月至二○二二年六月，每月核發租補四千元，合計十六萬四千元；國土署自二○二二年十月至二○二三年八月，每月核發五千六百元，共六萬一千六百元。

二○二三年八月陳向台中市政府提出「無租賃關係申明書」，指侯女未再租屋，國土署函送偵辦。侯女坦承犯行，台中地檢署從重依行使變造私文書罪嫌起訴，請求沒收未扣案犯罪所得廿二萬五千六百元。

詐領租補案層出不窮。台中簡姓男子未租屋及支付每月八千元租金，冒用張姓女屋主名義偽造四分假租約，租期二○一八至二○二六年，詐得租補廿六萬一千兩百元；二○二三年九月張向市府提出無租賃關係申明書，簡坦承犯罪，繳還十萬元，台中地方法院判處有期徒刑六月、緩刑三年。

林姓女子住台中男友家，她與男友父親製作假租約申請租補，二○二一至二○二四年詐得十三萬三千元，兩人被法官分別依共同詐欺取財罪判拘役四十日、五十日，均得易科罰金。桃園市徐姓房東無償讓江姓女子居住，江女偽刻徐的印章、偽造租約，詐領租補二萬五千餘元，桃園地院判刑三月。

依「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫」，房客可透過國土署線上平台、郵寄或臨櫃申請，只要上傳租賃契約及本人帳戶資料，不必房東同意及填寫房東身分證字號；舊戶無須重新申請，由國土署帶入資料。補貼金額依身分及居住地區而定，每月二千至八千元，符合條件每月最高可領一萬四千四百元。