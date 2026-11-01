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桃園平鎮男開車綠燈亮卻不走 疑毒駕拒測遭警逮按新制重罰27萬

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市蔡姓男子昨日駕車行經平鎮區振興西路、新德街口時，綠燈亮車卻遲遲不動，引起巡邏員警注意上前盤查，發現蔡男精神渙散疑毒駕，他雖拒絕接受毒品唾液快篩，但經行為觀察及生理平衡測試均未通過，警方當場逮捕他，並依毒駕新制舉發27萬元罰鍰。

北勢派出所副所長黃芬雄表示，員警31日巡邏時，發現蔡男駕車停等紅燈，綠燈亮起後卻遲遲沒有反應，形跡相當可疑，遂主動上前盤查。蔡男坦承近日曾施用毒品安非他命，但面對警方要求實施毒品唾液快篩，卻始終不願配合，即使員警明確告知拒測將面臨27萬元罰鍰及車輛沒入等處罰，蔡男仍堅持拒測。

警方隨後將蔡男帶回派出所，實施行為觀察及生理平衡測試，發現蔡男不僅直線行走、金雞獨立等測試均未通過，過程中更出現胡言亂語、反應異常等情形，顯有不能安全駕駛之虞。員警依相關測試觀察結果及客觀事證，當場逮捕蔡男，並經其同意採集尿液送驗，全案依毒駕公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

平鎮分局表示，毒駕新制自10月31日起正式上路，拒絕接受毒品檢測者，首次即處27萬元罰鍰並依法沒入車輛。警方強調，拒絕唾液快篩不代表就能規避刑事責任，只要有客觀事證足認駕駛人涉嫌不能安全駕駛，仍將依法偵辦，將持續強力取締毒駕，絕不容許心存僥倖的駕駛人危害其他用路人的生命安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

男子疑毒駕拒測，警方開罰27萬元和逮捕移送地檢署。記者鄭國樑／翻攝
男子疑毒駕拒測，警方開罰27萬元和逮捕移送地檢署。記者鄭國樑／翻攝

毒駕 平鎮 桃園

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