為安樂死奔走9年 紀岳良：台仍落後他國

台灣生命自主權利促進協會理事長紀岳良接獲幾近全癱的鍾姓男子委託，向憲法法庭聲請安樂死相關法規範及裁判憲法審查，為全台第一例。紀推動安樂死合法化多年，今年六月陪同一名罕病患者赴瑞士執行安樂死，該次經驗讓他體會到，為何加拿大兩位執行安樂死的醫師，會說執行安樂死是助人事業，憲法應保障每條生命的自主權利。

紀岳良的祖父母、父親接連因病辭世，尤其父親多年前確診肝癌末期，三個月後離世，期間飽受病痛煎熬，連嗎啡都無法緩解，甚至痛到問他「什麼時候可以離開？」讓他深感每個人都應有生命自主權，有尊嚴地離開，因此，自九年前他開始投入推動安樂死合法化。

去年他拜訪罹患罕病「夏柯-馬利-杜斯氏症（ＣＭＴ）」的何姓患者，這是一種遺傳性周邊神經病變，隨病情惡化，患者可能逐漸喪失行動與感覺能力，卻仍意識清楚，形同類植物人。

何姓患者自青春期發病，長年飽受肌肉萎縮、神經退化之苦，病情惡化至只能蹣跚爬行。擔心不久後將完全喪失行動能力，又等不及台灣安樂死合法化，今年六月決定赴瑞士尋求解脫。

紀岳良得知後主動請求陪同，與何在瑞士會合，執行前一天兩人共進午餐，他感受到何的心情平靜，畢竟是自己做的選擇，也是人生最後旅程。何臨終前告訴紀岳良，希望他能繼續努力，盼安樂死有一天能在台灣合法化。

紀岳良說，荷蘭安樂死已走了四十多年，比利時等國甚至討論「老人自由死」，主張活到一定歲數，即使沒有嚴重病痛，但覺得活夠了，仍有請求安樂死的權利。對於保障生命自主權，別國早已跨出幾百步，台灣卻連車尾燈都看不到。