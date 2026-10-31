兒子傳開賭場遭逮…江和樹哽咽「怎麼會這樣」：教導無方 要和社會大眾說抱歉

民眾黨台中市議員江和樹的兒子傳出開設賭場遭逮，江表示身為父親要向社會大眾道歉，也希望兒子趕緊聯絡自己，勇敢面對。圖／取自江和樹臉書

台灣民眾黨台中市議員江和樹的兒子江慶偉，傳出涉嫌經營賭場，遭警方逮捕，目前交保候傳。江和樹在直播表示，雖然兒子成年了，但畢竟是自己的兒子，他要跟社會大眾說抱歉，也盼兒子趕快接電話，跟爸爸說清楚發生什麼事，勇敢面對司法。

江和樹在直播中語帶哽咽的表示，完全不曉得兒子發生什麼事情，今天是接到記者詢問的電話才知道此事，當時還在活動現場，他當下只想「怎麼會這樣」，打給兒子想知道是怎麼回事，也沒有接。

江和樹強調，雖然兒子已經成年，自己的事情要自己負責，但他身為父親也有責任，教導無方，要和社會大眾說聲抱歉，也盼外界給自己一點時間，讓他先了解整個事情的經過。

江和樹向兒子喊話，趕緊和自己聯絡，做錯事情要勇敢面對，司法的部分就交給司法處理，至於選舉，不用擔心會影響到爸爸，外界的壓力他會扛下來，但兒子身為男人要敢做敢當，要有膽識一點，連爸爸的電話都不接，「就影響到我了啦」。