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中壢男毒駕心虛逃逸還衝撞警車 保大警破窗驚見車內有「2未成年子女」

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市警察局保安警察大隊員警於31日凌晨於中壢區執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車行車不穩，未料警方準備上前攔查時，該車駕駛因心虛竟瘋狂踩油門加速逃逸。車上共查獲3名犯嫌，包含45歲陳男、37歲林男及34歲蔡女。

保安大隊指出，當時陳男駕駛校車輛，沿途規避警方攔查，於中壢市區逃竄，警員除通報攔截圍捕外，一路尾隨追緝，最終犯嫌駛至中榮路死巷，陳男仍兩度倒車衝撞警車試圖逃逸。

警員下車後立即破窗，控制車內駕駛及乘客，赫然發現車內還載有2名未成年子女。陳男經毒品唾液快篩檢測後呈陽性反應，並於車內查獲第一級毒品海洛因、依託咪酯等毒品。

保大表示，警方除通報社會局外，並於訊後依毒品危害防制條例、妨害公務及公共危險罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

保大提醒，毒駕修法新制於31日上路，針對施用毒品駕車加重處罰，除提高罰鍰外，更將依法沒入車輛及吊銷駕駛執照，同車乘客亦會連帶開罰，將持續加強巡邏查緝。

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陳男駕駛校車輛，沿途規避警方攔查，於中壢市區逃竄，警員除通報攔截圍捕外，一路尾隨追緝，最終犯嫌駛至中榮路死巷，陳男仍兩度倒車衝撞警車試圖逃逸。圖／桃園市保安警察大隊提供
陳男駕駛校車輛，沿途規避警方攔查，於中壢市區逃竄，警員除通報攔截圍捕外，一路尾隨追緝，最終犯嫌駛至中榮路死巷，陳男仍兩度倒車衝撞警車試圖逃逸。圖／桃園市保安警察大隊提供

陳男駕駛校車輛，沿途規避警方攔查，於中壢市區逃竄，警員除通報攔截圍捕外，一路尾隨追緝，最終犯嫌駛至中榮路死巷，陳男仍兩度倒車衝撞警車試圖逃逸。圖／桃園市保安警察大隊提供
陳男駕駛校車輛，沿途規避警方攔查，於中壢市區逃竄，警員除通報攔截圍捕外，一路尾隨追緝，最終犯嫌駛至中榮路死巷，陳男仍兩度倒車衝撞警車試圖逃逸。圖／桃園市保安警察大隊提供

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