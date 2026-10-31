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毒駕加重處罰新制今上路 56歲男毒駕、46歲男酒駕都被抓

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

毒駕加重處罰新制今日上路，桃園市警察局中壢分局配合勤務部署，自昨（30）日晚間23時至今日凌晨2時執勤，結合定點路檢、巡邏及機動攔檢，強化酒駕、毒駕查緝，防制危險駕車及噪音擾民。局長廖恆裕強調，讓毒駕離開道路，以實際行動，守護民眾生命與用路安全。

新制上路約2小時，大崙派出所警員於31日凌晨2時許，在新明路查獲56歲周姓男子涉嫌毒駕。警員發現周男騎乘機車行車不穩，遂予攔查，並查獲吸食器；對周男實施唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應，全案依公共危險罪嫌偵辦，並依新制沒入車輛、吊銷駕照。

另在勤務期間，中壢警方於31日0時40分許，在中美路往復興路方向臨檢點查獲46歲蔣姓男子酒後駕車。當時蔣男駕駛汽車行經臨檢站，警員察覺車內有濃厚酒氣，攔停後實施酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.52毫克，警方依法逮捕，並將車輛移置保管，警詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。

本次勤務規畫先定點路檢，隨後轉為轄區巡邏及重點路段機動攔檢，透過不同勤務方式強化查察，防止高風險駕駛持續上路。各編組明確分配帶班管制、攔檢盤查及警戒蒐證任務，並均有斬獲。

中壢分局統計，10月24日至30日共查獲各類刑案100件、90人次。其中包含詐欺案件37件37人次、詐欺車手2件2人次、毒品案件14件、竊盜案件11件10人次、毒駕案件4件4人次，以及酒駕案件4件4人次，並緝獲各類通緝犯19人次、計21件，持續維護轄區治安與交通安全。中壢警分局長林鼎泰表示，分局將持續強化酒、毒駕查緝，落實依法執法及勤務安全，讓毒駕離開道路，守護市民用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中壢警方於31日0時40分許，在中美路往復興路方向臨檢點查獲46歲蔣姓男子酒後駕車。圖／中壢分局提供
中壢警方於31日0時40分許，在中美路往復興路方向臨檢點查獲46歲蔣姓男子酒後駕車。圖／中壢分局提供

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