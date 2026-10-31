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四海幫隱世餐酒館被砸 疑針對堂主下戰帖 北檢聲押12名黑衣人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦「安心幣商」詐騙洗錢案，查出四海幫海隱堂堂主、「隱世餐酒館」負責人鄭淳駿，涉透過土城分局前員警李金龍，行賄案件承辦人不要再溯源調查，檢方前天依貪汙等罪起訴鄭、李，案件移審法院，法官裁定鄭100萬、李30萬交保，詎料昨天凌晨有12名黑衣人持械將餐酒館砸毀，台北地檢署漏夜偵訊後，認為主謀廖家緯與共犯有逃亡、串滅證之虞，依妨害秩序罪全數聲押。

北檢指出，廖家緯等12人於台市區公然糾眾施暴，視公權力如無物，對社會安寧秩序危害甚巨，實不容姑息，目前正值地方公職人員選舉期間，檢方將嚴正執法，維護法紀。

檢警調查，昨天凌晨1時許，廖家緯疑受人指使，召集11名男子，攜帶球棒、鐵鎚等工具，前往忠孝東路五段的隱世餐酒館永春店，持械砸毀桌椅及設備，現場一片狼藉，店家初估損失300萬元。

由於隱世餐酒館是四海幫在東區的門面，內部裝潢走中西混搭風，平日還有歌手駐唱，除台灣人上門消費外，亦有港澳、泰國、新加坡等東南亞人士來此聚會，VIP包廂亦常有幫派大老、演藝人員進出，此次遭砸等於是跟四海幫下戰帖，為防止幫派尋仇，信義分局報請檢察官陳怡君指揮偵辦。

警方詢問砸店原因時，廖家緯（30歲）聲稱因朋友與隱世有糾紛，為替友人出氣才砸店，也有人瞎扯是朋友喝到假酒要洗腎，所以上門討公道。警方認為，12人事先攜帶棍棒、鐵鎚，等店家關門才下手，是預謀犯案，正追查幕後藏鏡人。

據了解，鄭淳駿（綽號Nick）過去曾以「投資大額便宜機票賺取價差」及「辦理海外移民投資」為由，向臺雅集團已故董事長沈裕雄等人詐騙高達56億元，由於此事有不少人受牽累，砸店事件是否與投資機票有關，檢警將一併調查。

鄭淳駿是「隱餐飲集團」實際經營者，以旗下隱世餐酒館作為四海幫飲宴、交際處所，檢警去年偵辦安心幣商案，拘提會計魏廷軒到案，鄭為掌握魏有無供出上游，利用長期與員警飲宴建立的關係，刺探偵查進度，前後透過8名員警邀約承辦人吃飯，甚至試圖以洋酒行賄，希望案件不要再向上追查。

另外，台北市警蔡仲衛、許逸儒、沈育呈等人，與鄭淳駿共同成立「冰結男與或熱阿魯巴」Line群組，相關員警將查緝電詐機房、職業賭場資訊PO群，讓鄭得以知悉偵查內容，檢方依貪汙、洩密、違反個資法等罪起訴6人。

在押的鄭淳駿起訴後移審法院，法院裁定100萬交保、限制住居，北檢認為，鄭先前詐欺沈裕雄案未審結，不僅有高度逃亡之虞，且有管道與資金偷渡，法院裁定無實施科技監控，決定將提抗告。

四海幫位於信義區的隱世餐酒館遭砸毀，北檢聲押12名黑衣人。記者廖炳棋／翻攝
四海幫位於信義區的隱世餐酒館遭砸毀，北檢聲押12名黑衣人。記者廖炳棋／翻攝

隱世餐酒館內部裝潢走中西混搭風。聯合報系資料照
隱世餐酒館內部裝潢走中西混搭風。聯合報系資料照

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