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「彈煙灰」就遭攔查、命毒品快篩 台中警違法在先...法院幫撤36萬罰單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警局保安大隊巡邏時見前車「將煙灰彈出車外」就上前攔查，並稱聞到濃厚K他命味道，要對詹姓駕駛做毒品快篩被拒絕，詹遭舉發挨罰36萬元、吊銷駕照；台中高等行政法院查，警方不能證明詹駕駛致生危害，違法攔查在先，後續就無要求駕駛快篩的公權力，判處撤銷原處分，可上訴。

經查，詹男今年3月17日下午5點多開車載朋友，途中因車內有人將煙灰彈出車外，保安大隊警員發現予以攔查，認為車內疑有毒品K他命，要求對詹施以毒品快篩檢測遭拒絕，予以舉發。

台中市交通事件裁決處認為，詹有「汽機車駕駛人駕駛汽機車，於5年內第2次違反第4項規定（拒絕接受毒品唾液快篩測試）」，依道路交通管理處罰條例等，裁處他罰鍰36萬元、吊銷駕照5年內不得重新考領，並應參加道路交通安全講習。

詹不服提行政訴訟，主張自己行駛過程平穩，沒有交通違規，認為警方攔查有違反警察職權行使法第8條第1項規定。

台中高等行政法院勘驗警方影像，可見警員因發現前車將煙灰彈出進而攔檢該車，網車內查看後，警方稱聞到濃厚K他命味道，要求詹下車，詹表示車內朋友是吸食加熱煙，不是毒品，自己則沒有抽煙，警方再根據詹身分證字號查詢，發現他駕照已被吊銷仍開車，須查扣車牌。

中高行表示，從勘驗結果可知，警方攔查車輛前，並未見該車有和違反道交條例的違規行為，警員也沒說該車有何駕駛不穩，難認車輛經合理判斷是易生危害的交通工具。

中高行說，警方攔查前，無證據證明該車有警察職權行使法第8條第1項「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，攔查靠近時也未見詹手持香煙，詹也當場否認吸煙、將煙灰彈出車外之舉，且警方也不能證明，詹有道交條例第31條之1第3項「致有影響他人行車安全之行為。」  

中高行指出，警方攔查違反程序，也無緊急或不得已情形，若不禁止警員違反程序取得的證據，可能造成警察職權行使法第8條第1項遭架空，也違反大法官釋字第535號解釋。因此警方攔查不符規定，後續無要求詹受毒品快篩的公權力，判處原處分撤銷。

台中市警局保安警察大隊。記者曾健祐／攝影
台中市警局保安警察大隊。記者曾健祐／攝影

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