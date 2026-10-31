快訊

蔣萬安、沈伯洋電視辯論中午登場！電視台周邊警力部署滴水不漏

安可對上洋流！台北市長辯論會中午12時登場…蔣萬安、沈伯洋正面交鋒

台灣同志遊行今登場！賈永婕急尋大型彩虹旗「要掛台北101」 萬人按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男無照駕車逆向拒檢撞警車逃逸 警追車號逮人開罰金額曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高姓男子昨晚10時40分駕車在高市河北二路與自強一路口逆向，遇警盤查拒熄火，並擦撞警車逃逸，警尾追一段路，後以車號追人，今天凌晨3時在楠梓區逮人，查出高當時無照駕車，依妨害公務、拒檢、公共危險等行為開出累計可處10萬500元的罰單，並依法送辦。

三民一警分局三民派出所員警昨天晚間10時40分許巡經河北二路與自強一路路口，發現20歲高姓男子駕車違規逆向行駛，遂上前稽查；但高男緊閉車窗，拒絕熄火，警方持警棍敲打車窗，喝令他下車受檢，沒料，高卻駕車擦撞警車後加速逃逸。

警方鳴警示燈及警鳴器尾隨追查，至自立一路一帶，考量交通安全決定停止追逐，隨後以車號追人，並調閱沿線監視器和車辨系統追查，凌晨3時在楠梓區查獲高男。

高男落網聲稱因無駕照，見警攔查一時心虛才逃逸，警方當下對他施以酒測及毒品唾液篩檢，均無酒駕、毒駕情事。警詢後，依公共危險、妨害公務等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高男無照駕車、逆向行駛、拒檢逃逸、危險駕駛、闖紅燈等交通違規行為，警方另依違反道路交通管理處罰條例予以開單告發，共計可處10萬500元罰鍰。

高姓男子昨晚駕車在高市河北二路與自強一路口逆向拒熄火盤查，擦撞警車逃逸，警方以車號追人凌晨逮人，依法送辦並開罰。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨晚駕車在高市河北二路與自強一路口逆向拒熄火盤查，擦撞警車逃逸，警方以車號追人凌晨逮人，依法送辦並開罰。記者石秀華／翻攝

高姓男子昨晚駕車在高市河北二路與自強一路口逆向拒熄火盤查，擦撞警車逃逸，警方以車號追人凌晨逮人，依法送辦並開罰。記者石秀華／翻攝
高姓男子昨晚駕車在高市河北二路與自強一路口逆向拒熄火盤查，擦撞警車逃逸，警方以車號追人凌晨逮人，依法送辦並開罰。記者石秀華／翻攝

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

毒駕重罰新制今上路 男拒測開罰27萬 借車、載人車主也遭殃

高雄停車格轎車右後座跪了一個人飄異味 警消到場驚見男子已死亡

高雄婦遭假投資詐300萬 女車手遭計誘落網嗆警「大聲幹什麼」

外送員逆向遭開單…計程車罵警「死要錢」！486先生：是為保護沒本錢犯錯的人

相關新聞

立院三讀！毒駕十年內再犯致死 可判死、罰千萬

為遏止毒駕案層出不窮，立法院昨天三讀通過修正刑法第一八五條之三，毒駕十年內再犯致死者可判處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，最重可罰一千萬元：民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧等綠委未投票。

毒駕重罰新制今上路 男拒測開罰27萬 借車、載人車主也遭殃

道路交通管理處罰條例毒駕加重處罰新制今天凌晨零時上路，高雄市前鎮警分局動員取締毒駕勤務，不到1小時連續查獲2名男子毒駕，其中，林姓男子騎車載朋友，經警方驗出毒駕，不僅機車被扣車，朋友、車主也受連帶處罰。另1名機車騎士沈男因拒絕警方篩檢唾液，被依新制最高裁罰金額27萬元開罰。

毒駕撞死翁判刑 女兒泣訴：一條命就只值七年八月？

男子陳崇宇去年毒駕撞死倒垃圾的陳姓老翁並造成三男受傷，基隆地院國民法庭昨判處陳男七年八月徒刑，死者女兒痛哭說「一條命就只值七年八月？無法接受，一定上訴到底」。針對毒駕修法累犯者最重可判死，陳女質疑說，難道第一次毒駕撞死人就不用判死？

史上最大獄政弊案…王令麟逆轉無罪 高檢上訴

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大貪瀆弊案，二審認定蘇與涉案獄官間無法證明具職務上對價，逆轉改判王等七人無罪。台灣高等檢察署認為，蘇是矯正署高官，對原服務單位具實質影響力，涉案七人存在行收賄關係，昨已向最高法院提起上訴。

「彈煙灰」就遭攔查、命毒品快篩 台中警違法在先...法院幫撤36萬罰單

台中市警局保安大隊巡邏時見前車「將煙灰彈出車外」就上前攔查，並稱聞到濃厚K他命味道，要對詹姓駕駛做毒品快篩被拒絕，詹遭舉發挨罰36萬元、吊銷駕照；台中高等行政法院查，警方不能證明詹駕駛致生危害，違法攔查在先，後續就無要求駕駛快篩的公權力，判處撤銷原處分，可上訴。

高雄男無照駕車逆向拒檢撞警車逃逸 警追車號逮人開罰金額曝光

高姓男子昨晚10時40分駕車在高市河北二路與自強一路口逆向，遇警盤查拒熄火，並擦撞警車逃逸，警尾追一段路，後以車號追人，今天凌晨3時在楠梓區逮人，查出高當時無照駕車，依妨害公務、拒檢、公共危險等行為開出累計可處10萬500元的罰單，並依法送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。