高雄男無照駕車逆向拒檢撞警車逃逸 警追車號逮人開罰金額曝光

高姓男子昨晚10時40分駕車在高市河北二路與自強一路口逆向，遇警盤查拒熄火，並擦撞警車逃逸，警尾追一段路，後以車號追人，今天凌晨3時在楠梓區逮人，查出高當時無照駕車，依妨害公務、拒檢、公共危險等行為開出累計可處10萬500元的罰單，並依法送辦。

三民一警分局三民派出所員警昨天晚間10時40分許巡經河北二路與自強一路路口，發現20歲高姓男子駕車違規逆向行駛，遂上前稽查；但高男緊閉車窗，拒絕熄火，警方持警棍敲打車窗，喝令他下車受檢，沒料，高卻駕車擦撞警車後加速逃逸。

警方鳴警示燈及警鳴器尾隨追查，至自立一路一帶，考量交通安全決定停止追逐，隨後以車號追人，並調閱沿線監視器和車辨系統追查，凌晨3時在楠梓區查獲高男。

高男落網聲稱因無駕照，見警攔查一時心虛才逃逸，警方當下對他施以酒測及毒品唾液篩檢，均無酒駕、毒駕情事。警詢後，依公共危險、妨害公務等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高男無照駕車、逆向行駛、拒檢逃逸、危險駕駛、闖紅燈等交通違規行為，警方另依違反道路交通管理處罰條例予以開單告發，共計可處10萬500元罰鍰。

高姓男子昨晚駕車在高市河北二路與自強一路口逆向拒熄火盤查，擦撞警車逃逸，警方以車號追人凌晨逮人，依法送辦並開罰。記者石秀華／翻攝