毒駕重罰新制今上路 男拒測開罰27萬 借車、載人車主也遭殃

道路交通管理處罰條例毒駕加重處罰新制今天凌晨零時上路，高雄市前鎮警分局動員取締毒駕勤務，不到1小時連續查獲2名男子毒駕，其中，林姓男子騎車載朋友，經警方驗出毒駕，不僅機車被扣車，朋友、車主也受連帶處罰。另1名機車騎士沈男因拒絕警方篩檢唾液，被依新制最高裁罰金額27萬元開罰。

前鎮警分局表示，今天凌晨新制上路僅10分鐘後，警方就在前鎮區發現46歲林姓男子騎乘機車，後座搭載58歲張姓友人，因張姓友人沒戴安全帽，員警上前攔查時，認為林男「眼神飄忽、反應異常」，懷疑施用過毒品，才對林男篩檢唾液。

林男經篩檢唾液，呈現第一、二級毒品陽性反應，警方立即逮捕他，依公共危險罪嫌查辦，並依新修道路交通管理處罰條例開罰。

警方查出林男所騎的機車是借來的，依道路交通管理處罰條例第35條新修條文規定，沒入機車。另外，同車的張姓乘客及提供車輛的車主，均遭依法開罰單舉發，合計最高可處罰25萬5500元罰鍰。

前鎮警分局員警今天凌晨另發現，65歲沈姓男子騎機車逆向行駛，巡邏員警攔查他，警方表示，盤查時發現沈男「同樣帶有施用毒品之跡象，疑似施用毒品」要求接受唾液篩檢，但沈男拒絕受檢，警方依法告知他，新法條文修正後拒測的後果，沈男仍堅持拒測，警方除了當場沒入他的機車，並依新制最高裁罰金額27萬元，對他開出罰單。

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道路交通管理處罰條例新修重罰毒駕條文今實施，警方凌晨查毒駕。記者林保光／翻攝

道路交通管理處罰條例新修重罰毒駕條文今實施，警方凌晨查毒駕。記者林保光／翻攝