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影／新北警溯源掃毒破門查獲分裝場 汽車旅館調配煙彈毒梟落網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方打擊毒品犯罪不遺餘力，近日透過縝密的溯源追查，成功破獲一起隱密性極高的新型毒品分裝場案。新北市刑警大隊偵五隊日前在偵辦一起毒品案件時，發覺背後有長期供應毒品的上游藥頭，隨即成立專案小組深入調查，展現警察機關溯源斷根、打擊非法毒品網的強烈決心。

專案小組進一步調查鎖定一名43歲的吳姓男子。吳嫌為了規避警方查緝，刻意將汽車旅館作為掩護據點，在房內私下調配並分裝含「依托咪酯」成分的電子煙彈（俗稱「喪屍煙彈」）販售牟利。為防範身分曝光，吳嫌每次入住均不超過2日，並頻繁更換房型或不同汽車旅館，且住宿期間常有不特定人員短暫拜訪不到10分鐘即離開，種種異常行徑皆難逃警方掌握。

經專案小組調閱大量相關資料與連續數日埋伏，警方成功鎖定吳嫌投宿於中和區某一處汽車旅館，並向法院聲請搜索票。於115年10月22日，警方趁吳嫌防備不及發動突擊搜索，現場一舉查扣安非他命11包、依托咪酯油4罐、毒品咖啡包、毒品藥錠、已填充完成之依托咪酯煙彈逾60顆及空煙彈1批等豐富毒品成品與原料。

除了大量毒品外，警方亦於現場查扣整套專業分裝器具，包括電子磅秤、吸食器、分裝勺、分裝袋、量杯、漏斗，以及甘油、丙二醇等調配化學原料，顯示該處已具備完整分裝規模。全案於警方訊問完畢後，依法依違反毒品移送新北地檢署偵辦，專案小組後續將持續追查毒品原料來源與產品去向，全面擴大偵辦。

新北市警察局特別強調，「依托咪酯」原屬醫療用麻醉藥劑，若遭非法添加至電子煙中吸食，會使人產生身體不自主顫抖、肢體失控及意識喪失等如同「喪屍」般狀況，嚴重者更可能導致呼吸衰竭甚至死亡。警方強調將持續精準打擊毒品供應鏈，從源頭遏止毒品危害，同時呼籲民眾若發現周遭有疑似毒品犯罪情事，請立即向警察機關檢舉，共同守護社會安全與健康生活環。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市刑大日前溯源掃毒，在新北市中和區1間汽車旅館破門查獲分裝場，逮捕躲旅館房間調配毒煙彈的吳男，查扣各式毒品及分裝原料。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大日前溯源掃毒，在新北市中和區1間汽車旅館破門查獲分裝場，逮捕躲旅館房間調配毒煙彈的吳男，查扣各式毒品及分裝原料。記者王長鼎／翻攝

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