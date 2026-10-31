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毒駕撞死翁判刑 女兒：一條命就只值七年八月？

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

被<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>撞死的陳姓老翁<a href='/search/tagging/2/女兒' rel='女兒' data-rel='/2/249180' class='tag'><strong>女兒</strong></a>不滿判決，泣訴「一條命就只值七年八月，無法接受，上訴到底」。記者游明煌／攝影
被毒駕撞死的陳姓老翁女兒不滿判決，泣訴「一條命就只值七年八月，無法接受，上訴到底」。記者游明煌／攝影

男子陳崇宇去年毒駕撞死倒垃圾的陳姓老翁並造成三男受傷，基隆地院國民法庭昨判處陳男七年八月徒刑，死者女兒痛哭說「一條命就只值七年八月？無法接受，一定上訴到底」。針對毒駕修法累犯者最重可判死，陳女質疑說，難道第一次毒駕撞死人就不用判死？

合議庭認為，陳崇宇雖坦承犯罪，但未達「情堪憫恕」，不同意辯護人請求「酌減其刑」，陳男聽判面無表情，死者家屬氣憤難以接受，直呼「對台灣司法很失望」。

死者女兒說，「我爸爸一條命都沒了，只判七年八個月，他也許關一半就出來了」，對他來說懲罰一點都不夠，陳女泣不成聲，甚至掩面蹲地痛哭，差點癱在地上，被家人扶起。

陳女哭著說，陳崇宇吸毒吸了十年，有十四次通緝紀錄，有可能因為這幾年關出來就戒毒嗎？陳男竟還在法庭上說「施用安非他命可以提神」，先前連一句道歉也沒有，下個受害者家屬一定還會再有。

陳女表示，「我們絕對無法接受這樣的刑度」，如不重判，毒駕致死案會不斷發生，有更多人枉死。

陳崇宇去年十二月九日施用安非他命及依托咪酯後，無照駕駛賓士車上路，行經基隆市南榮路時不慎暴衝，先追撞陳姓男子騎乘機車，再撞擊正在倒垃圾的陳翁、林姓民眾與馬姓清潔隊員，陳翁有嚴重胸腹部挫裂傷、骨折及出血性休克，送醫急救不治。

毒駕 女兒 基隆

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