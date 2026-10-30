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油漆工染毒淪「藥腳」販毒 賣毒1500元被判8年2月徒刑併科罰金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣黃姓毒販一再賣毒，被查獲販售價格合計1500元海洛因給同鄉的黃姓、鄭姓男子。彰化地方法院審結，依販賣第一級毒品罪，判處黃男應執行有期徒刑8年2月。可上訴。

判決書表示，黃男原本從事油漆工作，月入7至8萬元，沾染毒品後以販毒為主要收入，民國112年7月和9月之間，賣海洛因給同鄉黃姓、鄭姓男子，各收取500元、1千元價金，黃男依約面交毒品。

黃男被逮後，供稱販賣海洛因是「自己賺一點吃的」。法官發現黃男因違反毒品危害防制條例被，民國111年被判處有期徒刑執行完畢，5年內內故意再犯有期徒刑以上之兩罪，屬於累犯，顯見他再犯與毒品犯罪有關的案件，顯見對刑罰反應力薄弱。

彰化地院審酌，黃男為圖謀一己私利，恣意販賣海洛因，促進毒品流通，危害他人身體健康及社會治安，應予非難，併斟酌犯罪的動機、販毒獲利及對象等，黃男犯罪後坦承全部犯行的態度，兼考量他的教育智識行程、工作、收入、家庭生活經濟收入等一切情況，量處如主文所示之刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣黃姓男子一再販毒，被判處8年6月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣黃姓男子一再販毒，被判處8年6月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

販毒 海洛因 毒品

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