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立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

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立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

立法院今天三讀修正刑法第185條之3，加重毒駕刑責，毒駕累犯10年內再犯致人於死，最重可處死刑。基隆市男子陳崇宇毒駕撞死倒垃圾陳姓七旬老翁案，國民法庭今判有期徒刑7年8月。死者四女兒說，「一條命就只值7年8月無法接受，上訴到底。」她並說，不重判，毒駕致死案一定會繼續不斷發生，有更多人枉死。

陳女在臉書貼文說，一審宣判7年8個月，她真的完全無法接受。昨天檢察官向法庭求刑8年6個月，原本她心裡想著，如果最後的判決是8年6個月，甚至再高一點，或許還能接受。如果他能好好服完刑期，不要假釋，真正為自己犯下的錯誤付出代價，她甚至想過，有一天她或許會選擇釋懷，希望他出獄後，能真正遠離那些他口中所謂的壞朋友，戰勝他所說的吸毒心魔，好好生活，不要再碰毒品。

陳女表示，她真的沒想到，今天等來的判決，竟然只有7年8個月。吸毒本身就是違法的行為，明知道自己吸了毒，卻還選擇開車上路，最後撞死了她爸爸。這不是單純犯了一個錯。這是一個人明明有機會選擇不要傷害別人，卻因為自己的行為，讓一條無辜的生命永遠消失。

「憑什麼他只需要付出幾年的自由，而我爸爸付出的卻是一整條生命？他還有機會出獄，還有機會重新做人，還有機會看看這個世界。」陳女表示。

今天立法院通過加重毒駕慣犯刑度，但陳女說，立法院三讀通過毒駕累犯致死可判死，重點是累犯，那第一次毒駕撞死人就不用判死，一定要毒駕累犯，撞死另外一個人才能判死，也就是要等到第二個受害者出現，法官才能死刑，這對第一個被撞死的被害人公平嗎？第一個被撞死的就不是人嗎？不重判，毒駕致死案一定會繼續不斷發生，有更多人枉死。

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基隆市男子陳崇宇毒駕撞死倒垃圾陳姓七旬老翁案，國民法庭今判有期徒刑7年8月。死者四女兒說，「一條命就只值7年8月無法接受，上訴到底。」記者游明煌／攝影
基隆市男子陳崇宇毒駕撞死倒垃圾陳姓七旬老翁案，國民法庭今判有期徒刑7年8月。死者四女兒說，「一條命就只值7年8月無法接受，上訴到底。」記者游明煌／攝影

毒駕 死刑 立法院

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