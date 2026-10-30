北投男闖襪子店偷600元現金 當場遭2女店員壓制...警又搜到毒品

賴姓男子居無定所，前天下午突然晃進去北市北投區、石牌捷運站旁的一間襪子店，趁店員不注意時進入櫃檯偷走收銀機內的600元現金，正要離去就被發現，2名女店員立刻控制住他行動報警。警方趕抵依現行犯逮捕，盤查時還在賴男身上查獲毒品吸食器，警詢後依竊盜、毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。檢方複訊後交保候傳。

北投警方28日下午4點多獲報，石牌路二段有店家收銀機遭竊「竊賊還在店內」，趕抵發現嫌犯賴男（43歲）被2名員工逮個正著，詢問了解，當時賴男因形跡可疑，走進店內時就被注意，孰料他趁店員在整理貨架時伸手行竊才被抓。

賴男落網後坦承犯行，被依竊盜現行犯逮捕，警方搜身時在他身上查獲毒品吸食器，經快篩檢驗呈二級毒品安非他命陽性反應，警詢後依竊盜、毒品罪嫌送辦。

據了解，賴男有毒品、竊盜前科，供稱做工收入不穩定才犯案，而他居無定所，疑似最近從他處晃來北投區犯案。

賴姓男子昨天闖入北投區一間襪子店，趁隙開收銀櫃搶600元現金，孰料被店員抓到報警，警方在他身上查獲毒品吸食器，經檢驗呈現陽性反應。記者翁至成／翻攝