孫安佐火槍案再開庭！勘驗7段未公開影片 要法官記下：this shit good

藝人孫鵬兒子孫安佐（現名孫健豪）因拍攝自製噴火槍測試影片上傳IG，又被查獲改造霰彈槍、空氣槍及模擬槍，遭士林地檢署依槍砲、妨害公眾往來安全罪、恐嚇公眾罪起訴。士林地方法院今開第二次準備庭，法官當庭勘驗8段測試影片（含7段未公開素材），孫安佐頻對勘驗細節提出修正，更要求法官補上他的英文對話；辯護律師繼續針對扣案槍枝殺傷力鑑定提出疑義。庭末檢辯雙方均聲請傳喚刑事局鑑定人出庭，全案候核辦。

上次準備庭，孫安佐聲請勘驗噴火槍影片及網友留言，確認是否具危害公眾安全疑慮，本次開庭就是以此為重點。影片畫面顯示，孫安佐在多處試噴火槍，火焰熄滅後地板留有火星，餘火燃燒數秒至10多秒不等，並伴隨大量黑煙向上噴竄，背景出現安全島、人行道、樹木、停放汽車和行經機車與建築物。

有一段影片，背景音錄下拍攝者驚呼「哇操」，被法官寫進勘驗結果，不過，影片最後孫安佐和拍攝者的英文對話並未被寫入，孫安佐意見發表時要求補上，法官困惑問「不知跟案件有什麼關係」，孫安佐反問「也不知『哇操』跟案件有什麼關係」，法官思考後，同意補上「yeah～just got it all figure it out, here we go,yo, this shit good bro.」、「可以咩，這很成功」。

8段影片長則數分鐘，短則4秒，法官均詳細描述影片內容，不過，孫安佐與辯護律師翁栢垚動作頻頻，辯護人要求明確記載「樹木是在被告噴射方向左側」，孫安佐也澄清「有樹木但並非朝樹木噴」，另強調噴射範圍是在矮石牆而非木椅區。

另外，北投區大業路的大排水溝片段，下行階梯有燃油點燃雜草，孫安佐稱「火越燒越小、沒有延燒」，強調沒有危險疑慮。辯護律師對IG公開影片的勘驗內容，指正「警語是第0秒就出現，而非第1秒」。

除了噴火槍影片，辯護律師也質疑扣案槍枝的殺傷力認定，稱扣案目錄清單霰彈槍並無撞針，不解刑事局鑑定報告為何會出現撞針，且函詢後仍無法釐清該槍是否能填充氣體，請求當庭勘驗；至於扣案空氣槍，納悶低動能（LOW）模式被測出具殺傷力，高動能（HIG）反而沒有，懷疑是受電池影響，聲請換電池重測。

對此，蒞庭檢察官態度堅決，認為槍枝以現行電池試射動能已超過20焦耳，客觀上已具殺傷力，無重新檢測必要；至於霰彈槍不論有無墊片，均屬擊發底火的火藥式槍枝，動能達22.41焦耳，依法具殺傷力。

本次準備庭開超過2小時，檢辯雙方最終都聲請傳喚刑事局鑑定人陳彥廷、施信宏出庭接受詰問，法官同意，將再決定下次開庭時間。

士林地院今天召開第二次準備程序庭，當庭勘驗孫安佐（右）試噴火槍8段影片，委任律師翁栢垚（左）與孫安佐針對影片細節和槍枝殺傷力認定，多次提出意見，開庭時間超過2小時。記者翁至成／攝影