快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

不如住飯店！他見宜蘭露營「2人1帳1.68萬元」嚇壞 網嘆：有錢才國旅

聽新聞
0:00 / 0:00

影／毒駕撞死老翁宣判 死者女兒蹲地痛哭：一條命只值7年8月？

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市男子陳崇宇涉毒駕撞死倒垃圾陳姓七旬老翁案，國民法庭今天宣判，陳男尿液所含毒品及及其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具因而致人於死罪，處有期徒刑7年8月。死者四女兒泣訴：「我們爸爸被撞死死，一條命就只值7年8月？絕對無法接受，上訴到底。」

遭羈押33歲陳男，去年12月9日施用甲基安非他命及依托咪酯毒品後，無照開車上路，傍晚行經南榮路郵局附近路段時，連撞3台機車、2台轎車、1台垃圾車和1台小貨車，事故現場一片凌亂。當時要倒垃圾的73歲陳姓老翁被撞後受有嚴重胸腹部挫裂傷、骨折及出血性休克，急救2天後不治。另有3男受傷，送醫後脫險。

國民法官今第3天審理，中午宣判，法官說，被告陳崇宇犯尿液所含毒品及及其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具因而致人於死罪，處有期徒刑7年8月。

陳男聽到判決後面無表情，死者家屬則氣憤難以接受，表示判太輕了，「對台灣司法很失望」。

死者四女兒陳女說，「我爸爸一條命都沒了，只判7年8個月，也許一半就出來了。」對他來說懲罰一點都不夠，她難過到泣不成聲，甚至掩面蹲地痛哭，差點癱在地上，被家人扶起。

陳女掩面哭說，他吸毒吸了10年，有14次的通緝紀錄，有可能因為這幾年關了出來就戒毒嗎？還是會一樣，下一個受害者家屬一定還會再有，「我們絕對無法接受7年8個月，一定會上訴。」

陳女表示，「他都能說吸毒被心魔控制，出來就沒有心魔了嗎？7年8個月而已耶。」，她爸爸失去一條命，他只是失去自由，「我們絕對無法接受這樣的刑度，至少也要10年。」。

國民法庭審理陳男毒駕撞死倒垃圾陳姓老翁案，陳男在庭上說「施用安非他命可以提神」，開庭時他起身向家屬鞠躬致歉，但家屬痛斥他事後態度冷漠、不願賠償，竟然說吸毒可提神，無法接受，太離譜，也毫無悔意；對於他的道歉，陳姓老翁的女兒當庭怒嗆：「我們不接受」。

死者女兒昨天受訪痛哭說，她真的很想站起來跟陳男說，「你有沒有看過我爸爸的解剖報告，你還有臉坐在這裡，到底有沒有良心啊，連看我們都不敢看，這種人有擔當嗎，是人生父母養的嗎？」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕撞死倒垃圾老翁宣判，死者女兒蹲地痛哭：一條命只值7年8月。記者游明煌／攝影
毒駕撞死倒垃圾老翁宣判，死者女兒蹲地痛哭：一條命只值7年8月。記者游明煌／攝影

死者四女兒泣訴：「一條命就只值7年8月，絕無無法接受，上訴到底。」記者游明煌／攝影
死者四女兒泣訴：「一條命就只值7年8月，絕無無法接受，上訴到底。」記者游明煌／攝影

死者四女兒泣訴：「一條命就只值7年8月，絕無無法接受，上訴到底。」記者游明煌／攝影
死者四女兒泣訴：「一條命就只值7年8月，絕無無法接受，上訴到底。」記者游明煌／攝影

毒駕 女兒 基隆 毒品 爸爸 行政院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

剛送走癌逝母親…兒返家撞見「62歲男硬上遺體」驚悚一幕 判刑出爐

藍白提案毒駕致死最重死刑 綠：理性討論、無預設立場

詐慈濟10.6億女律師稱監所擁擠、司法信仰崩 檢轟：只想到自己

穿Nike新鞋惹禍！國一生遭同學重拳毆打到骨折失明 一度命危

相關新聞

勒死友人故佈疑陣伴屍4日 中和翁殺人判處無期徒刑

新北市中和6旬男子周志榮去年7月21日因與借住家中的楊姓友人起爭執，盛怒之下竟勒死對方，事後持死者手機假傳「我先走了」等簡訊給自己故佈疑陣，伴屍4日後再佯稱死者輕生，託另名友人協助搬運遺體並報警。新北地方法院國民法官今依殺人、盜用他人電信設備通信罪各判處周男無期徒刑、褫奪公權終身及6月徒刑。

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

立法院今天三讀修正刑法第185條之3，加重毒駕刑責，毒駕累犯10年內再犯致人於死，最重可處死刑。基隆市男子陳崇宇毒駕撞死倒垃圾陳姓七旬老翁案，國民法庭今判有期徒刑7年8月。死者四女兒說，「一條命就只值7年8月無法接受，上訴到底。」她並說，不重判，毒駕致死案一定會繼續不斷發生，有更多人枉死。

北投男闖襪子店偷600元現金 當場遭2女店員壓制...警又搜到毒品

賴姓男子居無定所，前天下午突然晃進去北市北投區、石牌捷運站旁的一間襪子店，趁店員不注意時進入櫃檯偷走收銀機內的600元現金，正要離去就被發現，2名女店員立刻控制住他行動報警。警方趕抵依現行犯逮捕，盤查時還在賴男身上查獲毒品吸食器，警詢後依竊盜、毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。檢方複訊後交保候傳。

陸軍北部1步兵旅1航空旅2士官 疑缺錢收賄洩露軍機給大陸人士遭訴

陸軍北部某步兵旅下士黃彥鈞、某航空旅中士李佳舟，疑似因缺錢竟經人介紹，分別與大陸人士「A男」和「B女」接觸，洩露職務上接觸到的軍事機密給對方，事後各收取40萬元及4萬元報酬。台北地檢署今依涉犯貪汙治罪條例、國家安全法、個人資料保護法及刑法洩密等罪起訴2人。

孫安佐火槍案再開庭！勘驗7段未公開影片 要法官記下：this shit good

藝人孫鵬兒子孫安佐（現名孫健豪）因拍攝自製噴火槍測試影片上傳IG，又被查獲改造霰彈槍、空氣槍及模擬槍，遭士林地檢署依槍砲、妨害公眾往來安全罪、恐嚇公眾罪起訴。士林地方法院今開第二次準備庭，法官當庭勘驗8段測試影片（含7段未公開素材），孫安佐頻對勘驗細節提出修正，更要求法官補上他的英文對話；辯護律師繼續針對扣案槍枝殺傷力鑑定提出疑義。庭末檢辯雙方均聲請傳喚刑事局鑑定人出庭，全案候核辦。

影／毒駕撞死老翁宣判 死者女兒蹲地痛哭：一條命只值7年8月？

基隆市男子陳崇宇涉毒駕撞死倒垃圾陳姓七旬老翁案，國民法庭今天宣判，陳男尿液所含毒品及及其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具因而致人於死罪，處有期徒刑7年8月。死者四女兒泣訴：「我們爸爸被撞死死，一條命就只值7年8月？絕對無法接受，上訴到底。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。