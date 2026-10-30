詐慈濟10.6億女律師稱監所擁擠、司法信仰崩 檢轟：只想到自己

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗詐取10.6億元佣金，陳遭羈押中，台中地院今開庭，她訴說監所環境擁擠、艱困，自己半輩子的法律信仰在崩潰，司法令人民失望，檢察官直言，陳女只想到自己，不反省對大眾的傷害，疫情嚴重時「民眾心中恐懼會亞於她嗎？」

台中地檢起訴指出，陳昱瑄（41歲）、李易儒（逃往香港、通緝中）2021年見疫苗需求殷切，向慈濟佯稱有買BNT疫苗管道，並曾協助鴻海、台積電採購疫苗，從中詐取美金3000萬元（約台幣約10.6億元）佣金，還和宗教團體「互道」在富邦天空樹豪宅洗錢，檢方搜索查扣高達158公斤黃金。

陳女落網後遭羈押至今，因羈押期屆滿，台中地院今上午再開庭訊問。

陳昱瑄表示，她現在才發現羈押禁見對被告的訴訟防禦權有很大的障礙，今也一併向法官、檢察官分享監獄嚴重超收問題，原本監所內收容8人的舍房，因超收擠到12至16人，空間非常狹窄，她連放卷證的位置都沒有，閱讀困難，且監所沒有電腦，她書狀只能一筆一筆慢慢寫。

陳表示，在監所中要律見，因監所人力短缺下常常得等候1個小時，每次律見前要寫報告書，再經1、2天審閱，但常常還律見時報告還沒審核下來，導致無法和律師實質討論，且監所內很多被告精神、生理狀況不佳，對他人都造成很大壓力。

陳昱瑄說，對於是否延長羈押，她清楚法官心中應已有想法，但她對於法律仍有很高的期待，她18歲開始唸法律，至今41歲超過半輩子都覺得法律是她的信仰，最近她的信仰卻在慢慢崩潰，因為羈押中在監所內聽到太多鬼故事，才發覺司法竟然讓人民失望到這種程度。

陳女的辯護律師鄭昱仁說，本案詐欺部分有高度無罪可能，況且「慈濟自己都不覺得自己有被詐騙。」

公訴檢察官謝孟芳認為，慈濟是否有被詐騙，非陳女、辯護人可臆測，對於陳女今日所述，檢察官深表遺憾，陳只想到自己在監所中生活不便，卻不反省她所為國家、人民及慈濟的傷害，若大家還記得案發時，是國內疫情最嚴重時刻，疫苗一支難求。

謝孟芳說，民眾心中的恐懼，難道會亞於陳昱瑄嗎？陳女仍部分否認，因共犯和她有高度信賴、從屬關係，羈押禁見是不得不手段，也未侵害她律見權利。

謝最後表示，若陳昱瑄心中對司法仍有期待，應是如實交代案情，方為正道。