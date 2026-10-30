影／台中闖紅燈被警攔！4旬男嚇到「挫屎」 下一秒毒品掉下來

朱男騎機車闖紅燈被警方攔下、查驗身分，因過度緊張，突發性下痢。圖／讀者提供

台中46歲朱姓男子日前在大里區永興路與東明路口闖紅燈，被警方攔下、查驗身分，朱男因過度緊張，突發性下痢，隨後從身上掉落一包疑似毒品，警方依法取得其同意並篩出安非他命陽性反應，警方詢後依公共危險罪（毒品駕駛）、交通違規依法處理。

國光派出所副所長謝加恩說明，國光派出所巡佐洪永雄日前執勤時，在大里區永興路與東明路口，攔查一名闖紅燈的男機車騎士，男子言詞閃爍、神情緊張，進一步查出男子為46歲朱姓男子，有毒品前科。

謝加恩表示，過程中，朱男過度緊張，突發性下痢（拉肚子），一時手足無措，隨後從朱男身上意外掉落一包疑似毒品的物品，員警立即拾起查驗，發現為疑似海洛因之粉末，含袋毛重約0.3公克，當場查獲相關證物。

警方為進一步釐清朱男是否涉及毒品駕車情事，警方依法取得其同意並完成相關程序後，對其實施唾液毒品快篩，結果呈安非他命陽性反應。警方隨即依法處置，並將朱男帶返派出所調查，後續依涉嫌公共危險罪（毒品駕駛）等相關規定，移送台中地檢署偵辦，另針對其交通違規部分依法處理。

霧峰警分局呼籲，毒品不僅危害個人身心健康，更可能影響駕駛人的判斷力、注意力及反應能力，增加交通事故發生風險。民眾切勿心存僥倖，於施用毒品後仍駕駛交通工具，以免危及自身及其他用路人的生命安全。警方將持續加強交通違規取締及毒品駕駛查緝，積極維護轄區交通秩序與民眾安全。

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