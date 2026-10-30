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獄政貪瀆弊案 王令麟等7人二審逆轉無罪…台高檢上訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大貪瀆弊案，一審判刑、二審逆轉改判王令麟等7人無罪。台灣高等檢察署認為，二審判決違背法令，今上訴第三審。

台高檢今指出，檢察官就被告王令麟等7人改判無罪部分，認原判決有對於證據取捨與事實認定、判決理由不備等違背法令之處而提起上訴。

另，宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所前祕書柯書宇及其妻吳佩瑜3人，一、二審都無罪，檢方依速審法的限制規定，並未提起上訴，3人無罪定讞。

「獄政史上最大貪瀆弊案」一審認定台北監獄前副典獄長蘇清俊犯貪汙違背職務收賄等罪，重判16年徒刑，王令麟則依行賄罪判刑2年2月；二審以無法認定雙方有對價關係，改判蘇、王無罪。

同案被告台中監獄前副典獄長趙崇智一審判11年8月、台北監獄前科員祖興華11年、王令麟秘書胡曉菁2年2月；被控行賄的黑道成員池燿廷（原名池泳霖）及羅為德一審分別判2年6月、1年2月徒刑，高院也改判無罪。

台北地院認定王令麟因力霸掏空案入監服刑，2014年間透過胡曉菁以干貝醬、水果、茶葉禮盒打點蘇清俊，並安排蘇和妻子免費入住東森海洋溫泉酒店總統套房。一審認定蘇收受不當利益後，協助辦理王的特別接見申請，容許王在監批閱東森集團公文，更將東森電視台買賣文件攜帶入監等；蘇清俊調任綠島監獄典獄長後，拿茶葉、酒、海鮮給舊屬祖興華，請祖繼續關照王令麟。

高院認為，不能僅因公務員與受刑人或親友往來密切、接受禮品、宴飲，或違反公務倫理、監所行政規範，就推論成立刑事犯罪，檢方舉證不足以證明對價關係，改判無罪。

高院認為，蘇調任綠島監獄後，對台北監獄事務不一定具法定職權，不能因蘇具矯正機關首長身分，就認定屬職務影響力，也不能僅以長期交往、饋贈及請託來認定成立收賄罪；祖接受饋贈、協助王令麟，即使違反監所管理規定、公務倫理，也不等於「違背職務收賄」。

對此，台高檢認為，原判決就被告等人之所為不屬於職務行為及有無對價關係之認定有理由不備等違背法令之處，因而提起上訴。

台灣高等檢察署。聯合報系資料照
台灣高等檢察署。聯合報系資料照

王令麟 弊案 獄政 典獄長 貪汙 監獄

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