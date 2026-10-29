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為借50萬變「運毒」！台南女代收泰國包裹 被判10年半換終身悔恨

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

湯姓女子為獲取50萬元貸款，依施姓男子指示，並以胞弟名義為收件人，自泰國運輸夾藏有大麻72包、淨重2030公克的餅乾雜物1箱，今年5月5日運抵台北關時被查扣，經檢方指揮警調人員查獲，她辯稱為辦貸款而代收包裹台南地院今宣判，認她共同運輸第二級毒品判刑10年半，可上訴。

檢方起訴，湯女為獲取50萬元貸款，允諾同意代為收受國際貨運包裹及辦理相關手續，她依照施指示，下載關務署EZWAY進口快遞收貨人實名認證應用程式，並使用胞弟作為收件人，並以其門號作為收件電話，依照施指示辦理預先報關委任，待貨物運抵其住處後，預定由她收受後再轉交。

施將夾藏有大麻72包、淨重2030.68公克的餅乾雜物1箱，5月5日自泰國曼谷機場起飛運送抵台，關務人員發覺有異，開箱確認該包裹內夾藏大麻，將毒品全數取出予以扣押。

案經台南地檢署指揮警調人員偵辦，依原定運輸流程，由宅急便人員派送至其收件地址，並聯繫收貨人，湯女隨即出面欲收取包裹，為埋伏警調人員當場將她逮捕。

湯女矢口否認共同運輸第二級毒品犯行，她辯稱，當時施男說她貸款資力不足，如果再多一份副業網拍工作，就可以辦到50萬元貸款，所以請她收一個包裹，這樣就可以證明她有做網拍，「我不知道那是大麻」她說。

然而，台南地院合議庭指出，依卷內證據資料足認被告所辯不足採信，其犯行堪予認定，應依法論科。法官認她犯運輸第二級毒品罪及私運管制物品進口罪，從一重運輸第二級毒品罪處斷。

合議庭審酌，湯女知悉大麻為我國管制進口第二級毒品，對國民健康有一定危害，已預見包裹內可能夾藏毒品，為取得50萬元貸款或相關款項利益，仍依指示進行運送國際包裹報關、查詢配送進度及收受轉交等工作，非法將大麻運輸來台，所為不僅助長毒品氾濫，也增加檢警查緝幕後運毒集團主謀困難。

同時，本案運輸來台大麻淨重達2030公克，數量非微，一旦流入市面，勢將加速毒品氾濫，對國民健康危害甚鉅，雖幸於入境後遭查獲而未流入市面，但對社會治安不無潛在性危險，行為實有不當。法官認她共同運輸第二級毒品判刑10年6月，扣案大麻72包沒收銷燬。

台南地院指出，本案運輸來台大麻淨重達2030公克，數量非微，一旦流入市面，勢將加速毒品氾濫，雖幸於入境後遭查獲而未流入市面，但對社會治安不無潛在性危險，認湯女共同運輸第二級毒品判刑10年6月。聯合報系資料照
台南地院指出，本案運輸來台大麻淨重達2030公克，數量非微，一旦流入市面，勢將加速毒品氾濫，雖幸於入境後遭查獲而未流入市面，但對社會治安不無潛在性危險，認湯女共同運輸第二級毒品判刑10年6月。聯合報系資料照

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