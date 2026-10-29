毒品「小蜜蜂」中彰趴趴走！坦承日入3至4千元 法院判徒刑2年

陳姓男子擔任運送毒品「小蜜蜂」，駕車把101包毒品送到台中、彰化等地，賺取每日3千元至4千元報酬。彰化地方法院審結，依共同犯販賣第三級毒品等罪，判處陳男應執行有期徒刑2年。

判決書表示，陳男擔任俗稱為「小蜜蜂」的毒品外送員，向擔任俗稱「倉庫」（即交付毒品給「小蜜蜂」送貨及向「小蜜蜂」收取販毒所得幕後人員）「休幹狂魔（綽號小傑）」拿毒品，依照擔任俗稱為「控機（即負責操作手機或電腦等通訊設備，在網路平台上發送毒品廣告、招攬買家、處理訂單與協調交易細節幕後人員）的「牙控灰機」指示送毒品。

陳男今年1月間駕駛小客車，向休幹狂魔」拿取1包重量5公克愷他命，再依「牙控灰機」指示，送到台中市交給李男，收取6100元交回給「休幹狂魔」。同月再向「休幹狂魔」拿取13包愷他命與88包毒品咖啡包，依「牙控灰機」指示交給另一名「小蜜蜂」高男（高男所涉違反毒品危害防制條例案件，現由臺中地方法院審理中）。

彰化地院審酌，陳男犯後均能坦承犯行的犯後態度，另考量陳男的前科素行及販賣與運輸毒品的動機等犯罪情節，兼衡自述智識程度、目前從事冷氣安裝工作，及家庭經濟等一切情狀，依共同犯販賣第三級毒品罪，處有期徒刑1年4月；又共同犯運輸第三級毒品而混合二種以上之毒品罪，處有期徒刑1年8月。應執行有期徒刑2年。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885