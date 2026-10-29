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影／疑心生暗鬼 中和警鷹眼查獲逾1公斤安毒 三嫌移送法辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

疑心生暗鬼，新北市員警日前深夜鷹眼攔查3名可疑男子，查獲逾1公斤安毒，中和警分局中和派出所所長陳則佑表示，員警於日前深夜執行巡邏勤務時，在轄內景新街一帶發現三名男子形跡可疑且面露緊張，警員隨即提高警覺上前實施盤查。

盤查過程中，李姓（44歲）、黃姓（36歲）與陳姓（38歲）男子等3名嫌犯前天深夜11時許，見警察靠近，一時心虛企圖分頭逃跑躲避查緝。其中李嫌與黃嫌轉身閃入附近的停車場，而陳嫌則迅速鑽入景新街34巷內。

現場巡邏員警見狀立即呼叫線上警力支援，並迅速於停車場內攔下李嫌與黃嫌，當場喝令兩人接受盤查。警方於現場查獲海洛因、安非他命、愷他命及含依托咪酯之電子菸彈等毒品。

另一方面，支援警力同步鎖定景新街34巷口，隨即攔獲走出的陳嫌，並在其身上起獲毛重達1004.3公克的大量第二級毒品安非他命，當場依毒品現行犯將其逮捕帶回偵訊。

警方查獲海洛因50.09公克、安非他命1145.49公克、依托咪酯菸彈16.66公克及愷他命4.26公克，並扣押犯嫌手機5支，後續將進行數位鑑識以利溯源追查毒品來源。

警詢後，已將李姓、黃姓及陳姓等三名犯嫌，依違反毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，中和警分局強調將持續嚴打毒品犯罪，維護治安。

新北市中和員警日前深夜鷹眼攔查3名可疑男子，查獲逾1公斤安毒。記者王長鼎／翻攝
新北市中和員警日前深夜鷹眼攔查3名可疑男子，查獲逾1公斤安毒。記者王長鼎／翻攝

新北市中和員警日前深夜鷹眼攔查3名可疑男子，查獲逾1公斤安毒。記者王長鼎／翻攝
新北市中和員警日前深夜鷹眼攔查3名可疑男子，查獲逾1公斤安毒。記者王長鼎／翻攝

新北市中和員警日前深夜鷹眼攔查3名可疑男子，查獲逾1公斤安毒。記者王長鼎／翻攝
新北市中和員警日前深夜鷹眼攔查3名可疑男子，查獲逾1公斤安毒。記者王長鼎／翻攝

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