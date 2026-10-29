高雄男毒駕違停落跑警喊「要開槍」嚇摔　袋裡有「慶記」被搜出霰彈槍

許姓男子25日晚上7時駕車違停在高市美山路路口，警方攔查許和友人陳姓女子稱外出用餐，許下車後，卻揣著背袋落跑百公尺，聽警方喊「再跑就開槍」嚇摔就擒，自招袋裡有「慶子」，被警方搜出一把霰彈槍、8顆子彈等槍毒，移送後遭法院收押。

仁武警分局仁美派出所員警25日晚間7時許巡邏行經鳥松區美山路時，見一輛白色Toyota轎車於路口違停，遂上前攔查。

警方見駕駛許姓男子（44歲）及乘客陳姓女子（43歲）在車上，詢問「怎麼停在這裡？」許男當時神情緊張，辯稱相約外出用餐，在等朋友，2人下車後，許趁隙揣著背袋拋下陳女不顧，拔腿狂奔，後將袋子拋丟路旁，警方在後尾追「我要開槍了喔，嘜走」。

許聽見警方喊「要開槍了」嚇得自摔被警方擒獲，警方喝斥「趴下，為何逃跑？」許稱「我有違禁物品」，警追問「藥仔嗎」，許回「慶子」，後被警方搜出改造霰彈槍1把、霰彈槍子彈8顆、爆裂物炸藥10顆、9mm子彈7顆、一級毒品依托咪酯煙彈4顆、粉末1包、煙油9罐及安非他命3包等違禁物。

警方當場對許男實施毒品唾液快篩呈現陽性反應，並發現許無照駕車；許辯稱槍械是友人借放，但不知真實姓名，警方未採信其說詞，警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方聲請羈押獲准，另陳女則依毒品危害防制條例送辦。

警方另對許男毒駕及無照駕駛行為，分別依違反道路交通管理處罰條例第35條1項2款和第21條1項1款規定掣單舉發，合計最高可處21萬元並移置保管車輛。

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高市許姓男子涉無照毒駕違停在美山路，遇警盤查落跑，警喊「要開槍」嚇摔，被搜出持有霰彈槍、子彈等槍械和毒品。記者石秀華／翻攝

高市許姓男子涉無照毒駕違停在美山路，遇警盤查落跑，警喊「要開槍」嚇摔，被搜出持有槍毒。記者石秀華／翻攝

高市許姓男子涉無照毒駕違停在美山路，遇警盤查落跑，警喊「要開槍」嚇摔，被搜出持有槍毒。記者石秀華／翻攝

高市許姓男子涉無照毒駕違停在美山路，遇警盤查落跑，警喊「要開槍」嚇摔，被搜出持有霰彈槍、子彈等槍械和毒品。記者石秀華／翻攝

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