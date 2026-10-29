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影／蘆洲3天內接連發生揮刀家暴與警對峙 2案均建請保安處分

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲3天之內接連發生2起男子在家揮刀危及親人安全的案件，警方繼26日在光華路開槍制伏嫌犯，昨天28日又在民族路上銬逮捕1人，同樣依家暴案和殺人未遂恐嚇罪嫌移送地檢署，再度建請實施保安處分。

26日上午10時是1名37歲林姓男子持刀在家門口閒晃，警方趕抵遭揮刀作勢攻擊，對空鳴槍2發威嚇無效，林男躲進家裡持刀和員警對峙僵持3小時，後來拿刀朝腿部自殘，員警趁隙發射電擊槍再用盾牌上前壓制逮捕，送醫治療後依恐嚇公眾、殺人未遂、妨害公務、家暴案件移送新北地檢署、建請實施保安處分。

28日晚間6時許則是46歲陳姓男子，不滿73歲父親扔棄他的水冷扇，爭執後拿藥罐扔向父親造成腳部輕微擦挫傷，又衝進廚房拿西瓜刀作勢攻擊姊姊。姊姊逃到樓下報警求助。

員警趕抵時，陳男躲在臥室並用衣櫥及置物箱擋住門板，經勸說之後棄械投降走出被上銬逮捕，警詢後依家暴案件、殺人未遂和恐嚇罪嫌移送新北地檢署並建請實施保安處分。所幸2起案件均無人受傷。

新北市蘆洲區46歲陳姓男子昨晚在家揮刀作勢攻擊親人，最後棄械投降走出房間被上銬逮捕，帶回派出所警詢後依家暴案件、殺人未遂和恐嚇罪嫌移送新北地檢署並建請實施保安處分。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區46歲陳姓男子昨晚在家揮刀作勢攻擊親人，最後棄械投降走出房間被上銬逮捕，帶回派出所警詢後依家暴案件、殺人未遂和恐嚇罪嫌移送新北地檢署並建請實施保安處分。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區昨天又有人在家揮刀危及親人安全，警方持盾牌規勸，男子最後棄械投降走出房間被上銬逮捕，警詢後依家暴案件、殺人未遂和恐嚇罪嫌移送新北地檢署並建請實施保安處分。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區昨天又有人在家揮刀危及親人安全，警方持盾牌規勸，男子最後棄械投降走出房間被上銬逮捕，警詢後依家暴案件、殺人未遂和恐嚇罪嫌移送新北地檢署並建請實施保安處分。記者林昭彰／翻攝

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