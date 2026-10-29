聽新聞
0:00 / 0:00
影／蘆洲3天內接連發生揮刀家暴與警對峙 2案均建請保安處分
新北市蘆洲3天之內接連發生2起男子在家揮刀危及親人安全的案件，警方繼26日在光華路開槍制伏嫌犯，昨天28日又在民族路上銬逮捕1人，同樣依家暴案和殺人未遂、恐嚇罪嫌移送地檢署，再度建請實施保安處分。
26日上午10時是1名37歲林姓男子持刀在家門口閒晃，警方趕抵遭揮刀作勢攻擊，對空鳴槍2發威嚇無效，林男躲進家裡持刀和員警對峙僵持3小時，後來拿刀朝腿部自殘，員警趁隙發射電擊槍再用盾牌上前壓制逮捕，送醫治療後依恐嚇公眾、殺人未遂、妨害公務、家暴案件移送新北地檢署、建請實施保安處分。
28日晚間6時許則是46歲陳姓男子，不滿73歲父親扔棄他的水冷扇，爭執後拿藥罐扔向父親造成腳部輕微擦挫傷，又衝進廚房拿西瓜刀作勢攻擊姊姊。姊姊逃到樓下報警求助。
員警趕抵時，陳男躲在臥室並用衣櫥及置物箱擋住門板，經勸說之後棄械投降走出被上銬逮捕，警詢後依家暴案件、殺人未遂和恐嚇罪嫌移送新北地檢署並建請實施保安處分。所幸2起案件均無人受傷。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。