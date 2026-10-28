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親手悶死8歲兒、8月大女 狠母上訴求減刑 二審：手段殘忍、維持30年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓婦人去年清明連假期間，因不滿夫家不讓她帶回8個月大的女兒，竟在家中先後以枕頭悶死8歲兒子及女兒，隨後企圖輕生獲救。一審依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處應執行30年。吳女僅就刑度上訴，台中高分院今日宣判，認為她以枕頭悶死年幼子女手段殘忍，造成三個家庭破碎，傷痛無從回復，也沒有情輕法重而應減刑的情形，駁回上訴，尚未確定。

判決指出，8歲兒子是吳女與第一任丈夫所生，女兒則是她與劉姓前夫所生。吳女與劉男2025年2月談離婚及子女監護。

同年4月6日晚間，她到夫家想接回兩名孩子，雖苦苦哀求，夫家仍只讓她帶回兒子。她萬念俱灰，寫下遺書，隔天清晨趁兒子熟睡以枕頭悶住其口鼻致死，再到保母家謊稱要帶女兒打預防針，將女兒接回家中殺害。劉男察覺有異，請鎖匠開門並破門而入，才發現悲劇。

精神鑑定指出，吳女案發前承受離婚、工作及育兒等多重壓力，接近重鬱發作狀態，但仍能辨識行為違法。

苗栗地院認為，吳女殺子後仍能傳訊替兒子請假、編造藉口接走女兒，犯行具計畫性；遺書中將悲劇歸咎於丈夫及其家人，等於把女兒的生命當成報復工具。

一審考量她坦承犯行、無前科，並與丈夫調解，但兒子的祖父無意調解，家屬傷痛難以平復，分別判處19年及18年10月，應執行30年。

台中高分院指出，一審已審酌吳女的犯罪動機，包括她認為兒子曾經歷沒有父親的處境，不願他被「當作皮球踢來踢去」，以及受到劉男家人逼迫；但她身為母親，卻親手結束兩名稚子的生命，造成三個家庭結構嚴重破裂，家屬還得面對孩子命喪母親之手的事實，創傷無從回復。

吳女雖與劉男成立調解，但未實際給付，損害未獲填補，一審量刑並未逾越法定刑度，也無酌減其刑的必要。

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苗栗縣吳姓女子在去年間因離婚、子女監護問題，涉殺害8歲兒子、8月大女兒，台中高分院今審結。圖／AI生成示意圖，與案情無涉
苗栗縣吳姓女子在去年間因離婚、子女監護問題，涉殺害8歲兒子、8月大女兒，台中高分院今審結。圖／AI生成示意圖，與案情無涉

保母 殺人 苗栗縣

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