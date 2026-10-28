前輪爆胎失控撞斷消防栓及路燈釀噴泉 新北男毒品快篩陽性遭法辦

新北市1名林姓男子今晨12時許開車行經板橋區環河西路時光公園旁時，疑因前輪爆胎撞上路旁的消防栓及燈桿，消防栓當場被撞斷水流外溢，路燈也斷裂，所幸無人員傷亡，警方發現林男毒品唾液快篩呈陽性反應，詢後依公共危險及毒品罪嫌送辦。

海山警分局於今天凌晨12許接獲報案，板橋區時光公園旁有1輛轎車撞上消防栓及路燈。江翠所及交通分隊警員到場，經了解肇事的林男自北市萬華區沿華江橋往新北市板橋區方向行駛，行經該處時疑因前輪爆胎，撞上路旁的消防栓及燈桿，消防栓及路燈當場被撞斷，消防用水也噴湧而出宛如噴泉。

林男未受傷，酒測值為0，但毒品唾液快篩則呈陽性反應，詢後依公共危險及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方同時也通報新北市養工處及自來水公司派員到場，協助移置斷裂路燈，以及關閉消防栓管線，避免影響往來人車通行。

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路燈也被林男車輛撞斷。記者黃子騰／翻攝