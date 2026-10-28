快訊

再度嫌棄「AI」不準確！川普發文宣布全面禁用 都要改稱「SI」

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

聽新聞
0:00 / 0:00

Foodpanda外送員「下班後毒駕」 制服沒脫...北市警搜出毒品愷他命

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

51歲陳姓外送員昨天晚上下班後開車要去買蛋糕，替胞兄慶生，孰料因行車搖晃，遭北市警方攔查，員警當場在車內查獲毒品愷他命，隨後實施唾液快篩呈陽性反應，他被上銬時連Foodpanda外送上衣都沒有脫，十分醒目，警詢後被依公共危險、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

北市中山警方昨天晚上8點多，在錦州街附近擔服取締毒駕勤務，期間見一輛汽車開車不穩，隨機上前攔查，盤查時發現駕駛陳男精神萎靡，用目視發現車內有毒品愷他命，經實施毒品唾液快篩檢測，呈現陽性反應。

據了解，陳男過去就有酒駕、毒品前科，今天下班後趕著要去替胞兄慶生，送新北市中和區換汽車要來中山區85度C買蛋糕，卻因行車搖晃被發現毒駕情事，被依公共危險、毒品罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

51歲陳姓外送員昨天晚上下班後開車毒駕，因行車搖晃，遭北市警方攔查逮捕。記者翁至成／翻攝
51歲陳姓外送員昨天晚上下班後開車毒駕，因行車搖晃，遭北市警方攔查逮捕。記者翁至成／翻攝

毒駕 外送員 毒品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

偽陽風波 藥駕舉發禁無差別唾篩

影／通緝犯設喪屍煙彈分裝場 同夥逃上鐵皮屋頂燙到投降

微型電動二輪車毒駕暴增717％ 11月修法沒入車輛、扣牌

通緝犯泰國遭槍擊爆頭亡...他遞槍給老闆只是「幫助犯」 更一審判7年

相關新聞

宜蘭民宅暗夜惡火連燒3棟 疑毒蟲與父口角放火光溜溜被捕遭羈押

宜蘭蘇澳鎮永愛路一棟3樓透天民宅前晚起火，延燒一旁兩棟民宅，檢警查出是一名26歲林姓男子疑似吸毒後與家人吵架憤而縱火，依放火罪嫌向宜蘭地院聲押獲准。

摩鐵開趴釀命案 酒店經紀不滿遭圍毆 持刀狂捅前同事16刀

李姓男子與同事及多名友人今年3月間某天下班後，相約到桃園某汽車旅館開趴，飲酒、施用毒品後，李因力勸女子到酒店上班遭毆打，竟持刀朝林男胸背等處猛刺16刀，林男送醫仍因大量內出血、氣血胸死亡，桃園地檢署偵查後依殺人罪嫌起訴。

偽陽風波 藥駕舉發禁無差別唾篩

警方大力查緝毒駕，有駕駛人因服用藥物被取締引起爭議，藥駕是否一律依道路交通管理處罰條例舉發，行政院已指示跨部會研議；警政署也要求員警落實「不能安全駕駛」態樣蒐證，禁止無差別唾液毒品快篩，減少偽陽性案件。

降低誤判 澳二次唾篩、設專家小組

澳大利亞是全球最早以唾液快篩取締毒駕的國家，六個州二○○四至二○○七年起陸續展開執法。

查個資、性侵、偽造訪視紀錄…社工懲戒名單出爐 公布8人

社工原是守護弱勢最後防線，卻有人濫用職權查個資、性侵少女，甚至偽造訪視記錄。衛福部設置社工師懲戒決議查詢專區，今年元月上線，截至十月中旬，共八人遭公布懲戒，其中有五人涉性侵，四人廢證、一人停業八個月。促成懲戒查詢專區設置的高雄市三人占榜，全國最多，台南二人次之，新北、新竹、雲林各一人。

社工手握個資 專家籲調閱留痕

社會安全網如何防堵專業人員濫用職權形成破口？樹德科技大學社工系主任徐國慶表示，社工握有個案隱私與資源分配權限，除了倫理教育，更須強化主管督導、同儕監督及資訊系統稽核，讓敏感資料調閱留下軌跡，避免服務弱勢的權力反而成為侵害他人的工具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。