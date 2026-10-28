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Foodpanda外送員「下班後毒駕」 制服沒脫...北市警搜出毒品愷他命
51歲陳姓外送員昨天晚上下班後開車要去買蛋糕，替胞兄慶生，孰料因行車搖晃，遭北市警方攔查，員警當場在車內查獲毒品愷他命，隨後實施唾液快篩呈陽性反應，他被上銬時連Foodpanda外送上衣都沒有脫，十分醒目，警詢後被依公共危險、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。
北市中山警方昨天晚上8點多，在錦州街附近擔服取締毒駕勤務，期間見一輛汽車開車不穩，隨機上前攔查，盤查時發現駕駛陳男精神萎靡，用目視發現車內有毒品愷他命，經實施毒品唾液快篩檢測，呈現陽性反應。
據了解，陳男過去就有酒駕、毒品前科，今天下班後趕著要去替胞兄慶生，送新北市中和區換汽車要來中山區85度C買蛋糕，卻因行車搖晃被發現毒駕情事，被依公共危險、毒品罪嫌移送法辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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