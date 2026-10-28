離婚見不到孩子竟當報復工具！狠母殺8歲兒、8月女 最新判決今出爐

苗栗縣吳姓婦人去年清明連假期間與丈夫談離婚，不滿夫家不讓她帶回襁褓中的女兒，在家中先後殺害8歲兒子及8個月大女兒，隨後企圖輕生，經送醫搶救後保住一命。一審依成年人故意對兒童犯殺人罪，分別判處19年及18年10月，應執行30年。全案上訴後，台中高分院今天宣判，認為此案無「情輕法重」的減刑條件適用，駁回上訴，維持原判。

判決指出，吳女與丈夫於2025年2月談及離婚及子女監護問題。清明連假期間，兩名孩子被帶往夫家小住。4月6日晚間，吳女前往夫家接孩子，雖苦苦哀求，夫家仍只讓她帶回兒子。吳女萬念俱灰，寫下遺書，隔天清晨趁兒子熟睡時以枕頭悶住其口鼻致死，再到保母家謊稱要帶女兒打預防針，將女兒接回家中殺害。丈夫察覺有異趕回，請鎖匠開鎖後破門而入，才發現悲劇。

精神鑑定指出，吳女案發前承受離婚、工作及育兒等多重壓力，接近重鬱發作狀態，但仍能辨識行為違法。

苗栗地院審認，吳女殺子後仍能傳訊替兒子請假、編造藉口接走女兒，犯行具有計畫性，不符合減刑規定。法官也痛批，吳女在遺書中將悲劇歸咎於丈夫及其家人，等於把女兒的生命當成報復工具，手段殘忍。

一審考量，吳女坦承犯行、無前科，並已與丈夫調解；但兒子的祖父無意調解，且兩名孩子的家屬傷痛難以平復，因此對兩罪各從重量刑，分別判處19年及18年10月，應執行30年，全案上訴台中高分院後，今天審結。

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