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宜蘭民宅暗夜惡火連燒3棟 疑毒蟲與父口角放火光溜溜被捕遭羈押
宜蘭蘇澳鎮永愛路一棟3樓透天民宅前晚起火，延燒一旁兩棟民宅，檢警查出是一名26歲林姓男子疑似吸毒後與家人吵架憤而縱火，依放火罪嫌向宜蘭地院聲押獲准。
這起火警發生在26日晚間9時許，消防局接獲民眾報案趕往灌救，約1小時撲滅火勢，所幸屋內人員全部逃出，無人受傷，燃燒面積約90平方公尺。
網友目擊當下狀況在社群貼文，當時在朋友家騎樓聊天，突然看到裸男跑過去，沒多久聞到燒焦味，就來了一堆消防車；男子怪異行徑躲在一旁，有人通報警方「然後他就全裸被抓上車」。
警方事後在附近公園逮捕26歲林姓男子，坦承與父親發生吵架不愉快，「不小心燒了房子」。
當地議員謝正信說，男子曾有吸毒前科，彷如地方「不定時炸彈」，讓附近民眾長期飽受精神壓力。據其家人陳述，男子當晚沒喝酒，應該有使用藥品狀況，才會「裸奔」往住家外面跑；他希望相關單位能夠將這位疑似的縱火嫌犯送辦或進行安置，避免造成治安問題。
宜蘭地檢署今天表示，檢察官漏夜訊問後，認為林男涉犯刑法第173 條第3項、第1項之放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌重大，且有反覆實施的可能，有預防性羈押必要，已依法向法院聲請羈押獲准。
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