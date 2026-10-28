快訊

再度嫌棄「AI」不準確！川普發文宣布全面禁用 都要改稱「SI」

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭民宅暗夜惡火連燒3棟 疑毒蟲與父口角放火光溜溜被捕遭羈押

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳鎮永愛路一棟3樓透天民宅前晚起火，延燒一旁兩棟民宅，檢警查出是一名26歲林姓男子疑似吸毒後與家人吵架憤而縱火，依放火罪嫌向宜蘭地院聲押獲准。

這起火警發生在26日晚間9時許，消防局接獲民眾報案趕往灌救，約1小時撲滅火勢，所幸屋內人員全部逃出，無人受傷，燃燒面積約90平方公尺。

網友目擊當下狀況在社群貼文，當時在朋友家騎樓聊天，突然看到裸男跑過去，沒多久聞到燒焦味，就來了一堆消防車；男子怪異行徑躲在一旁，有人通報警方「然後他就全裸被抓上車」。

警方事後在附近公園逮捕26歲林姓男子，坦承與父親發生吵架不愉快，「不小心燒了房子」。

當地議員謝正信說，男子曾有吸毒前科，彷如地方「不定時炸彈」，讓附近民眾長期飽受精神壓力。據其家人陳述，男子當晚沒喝酒，應該有使用藥品狀況，才會「裸奔」往住家外面跑；他希望相關單位能夠將這位疑似的縱火嫌犯送辦或進行安置，避免造成治安問題。

宜蘭地檢署今天表示，檢察官漏夜訊問後，認為林男涉犯刑法第173 條第3項、第1項之放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌重大，且有反覆實施的可能，有預防性羈押必要，已依法向法院聲請羈押獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

宜蘭蘇澳鎮26日暗夜驚傳惡火，竟是吸毒男子與父親吵架不爽，放火燒了房子，26歲林男落網後說是「不小心」。圖／消防局提供
宜蘭蘇澳鎮26日暗夜驚傳惡火，竟是吸毒男子與父親吵架不爽，放火燒了房子，26歲林男落網後說是「不小心」。圖／消防局提供

宜蘭蘇澳鎮永愛路一處民宅26日晚間發生火警，所幸無人傷亡，男子疑似吸毒縱火，光著身子裸奔跑出家門，人已被帶到派出所詢問。圖／消防局提供
宜蘭蘇澳鎮永愛路一處民宅26日晚間發生火警，所幸無人傷亡，男子疑似吸毒縱火，光著身子裸奔跑出家門，人已被帶到派出所詢問。圖／消防局提供

宜蘭 蘇澳 吸毒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／通緝犯設喪屍煙彈分裝場 同夥逃上鐵皮屋頂燙到投降

影／台灣女日本河口湖遭割頸亡...疑丈夫為詐保共同殺人 南檢聲押禁見

摩鐵開趴釀命案 酒店經紀不滿遭圍毆 持刀狂捅前同事16刀

影／逮捕畫面曝！台灣女日本河口湖遭割頸亡 疑丈夫為詐保3000萬共同殺人

相關新聞

宜蘭民宅暗夜惡火連燒3棟 疑毒蟲與父口角放火光溜溜被捕遭羈押

宜蘭蘇澳鎮永愛路一棟3樓透天民宅前晚起火，延燒一旁兩棟民宅，檢警查出是一名26歲林姓男子疑似吸毒後與家人吵架憤而縱火，依放火罪嫌向宜蘭地院聲押獲准。

摩鐵開趴釀命案 酒店經紀不滿遭圍毆 持刀狂捅前同事16刀

李姓男子與同事及多名友人今年3月間某天下班後，相約到桃園某汽車旅館開趴，飲酒、施用毒品後，李因力勸女子到酒店上班遭毆打，竟持刀朝林男胸背等處猛刺16刀，林男送醫仍因大量內出血、氣血胸死亡，桃園地檢署偵查後依殺人罪嫌起訴。

偽陽風波 藥駕舉發禁無差別唾篩

警方大力查緝毒駕，有駕駛人因服用藥物被取締引起爭議，藥駕是否一律依道路交通管理處罰條例舉發，行政院已指示跨部會研議；警政署也要求員警落實「不能安全駕駛」態樣蒐證，禁止無差別唾液毒品快篩，減少偽陽性案件。

降低誤判 澳二次唾篩、設專家小組

澳大利亞是全球最早以唾液快篩取締毒駕的國家，六個州二○○四至二○○七年起陸續展開執法。

查個資、性侵、偽造訪視紀錄…社工懲戒名單出爐 公布8人

社工原是守護弱勢最後防線，卻有人濫用職權查個資、性侵少女，甚至偽造訪視記錄。衛福部設置社工師懲戒決議查詢專區，今年元月上線，截至十月中旬，共八人遭公布懲戒，其中有五人涉性侵，四人廢證、一人停業八個月。促成懲戒查詢專區設置的高雄市三人占榜，全國最多，台南二人次之，新北、新竹、雲林各一人。

社工手握個資 專家籲調閱留痕

社會安全網如何防堵專業人員濫用職權形成破口？樹德科技大學社工系主任徐國慶表示，社工握有個案隱私與資源分配權限，除了倫理教育，更須強化主管督導、同儕監督及資訊系統稽核，讓敏感資料調閱留下軌跡，避免服務弱勢的權力反而成為侵害他人的工具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。