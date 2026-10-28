快訊

有錢人的冰箱充滿違和感 日本管家揭富豪不買的東西

影／竹科廠房驚傳大火！電子廠冒黑煙 消防動員多車搶救中

費半勁揚3.6%！台股開高一度飆升逾780點 台積電領軍收復5日線

聽新聞
0:00 / 0:00

摩鐵開趴釀命案 酒店經紀不滿遭圍毆 持刀狂捅前同事16刀

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

李姓男子與同事及多名友人今年3月間某天下班後，相約到桃園某汽車旅館開趴，飲酒、施用毒品後，李因力勸女子到酒店上班遭毆打，竟持刀朝林男胸背等處猛刺16刀，林男送醫仍因大量內出血、氣血胸死亡，桃園地檢署偵查後依殺人罪嫌起訴。

起訴指出，29歲李男與林男原為某酒店同事，2026年3月23日上午7時下班後，兩人各自騎乘機車前往桃園區某汽車旅館，與郭姓、羅姓、蘇姓及范姓等人在二樓房內與客廳飲酒聊天，並施用俗稱「彩虹菸」的毒品。

當天下午，李男因不斷遊說蘇女至其任職的酒店上班，在蘇女明確拒絕後仍持續糾纏，林男為維護蘇女上前勸阻，雙方爆發激烈口角，羅男隨後也加入戰局，林、羅兩男在客廳聯手痛毆李男，導致李男頭部與臉部掛彩受傷，李遭毆後逃往一、二樓間的樓梯平台，羅男見狀隨即將客廳房門上鎖。

由於擔心李男報警曝光眾人吸毒行徑，羅、林兩人致電櫃台要求換房，並由林男開門欲往櫃台繳交新房間費用，詎料，早先被毆的李男拿取全長26公分戰術刀見機不可失，趁隙衝回二樓。

李男明知胸腔有維持生命的重大器官，仍朝林男的左胸、右背及手臂等處瘋狂揮刺共16刀，其中左胸一刀深達13公分，直接刺穿心包膜與肺動脈，羅男雖試圖拿棉被制止也遭劃傷，林男最終倒臥在血泊之中。

桃園警分局中路派出所當午3時1分據報，火速在5分鐘後趕抵現場，並在一樓車庫內攔截臉部帶傷、正準備騎乘機車逃逸的李男；救護人員隨即將失去意識的林男送醫搶救，仍因大量內出血及氣血胸傷勢過重，當午4時20分宣告不治。

桃園地檢署偵查終結，認為李男手持銳利戰術刀朝被害人致命部位連續猛刺，具備明確的殺人犯意，依殺人罪嫌起訴，全案將由桃園地院國民法官專庭審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

在酒店工作的李姓男子今年3月間某天清晨下班後，和一票同事及友人到桃園某汽車旅館開趴，期間，因李力勸女子到酒店上班遭林、羅兩男圍毆，李不滿竟持刀狂刺林16刀釀<a href='/search/tagging/2/命案' rel='命案' data-rel='/2/136939' class='tag'><strong>命案</strong></a>，桃園地檢署依殺人罪偵結起訴。聯合報系資料照
在酒店工作的李姓男子今年3月間某天清晨下班後，和一票同事及友人到桃園某汽車旅館開趴，期間，因李力勸女子到酒店上班遭林、羅兩男圍毆，李不滿竟持刀狂刺林16刀釀命案，桃園地檢署依殺人罪偵結起訴。聯合報系資料照

摩鐵 酒店 命案 毒品 殺人 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

假刑警持玩具槍闖屋綁4人強盜28萬 2人竟是內鬼

台女魂斷河口湖…小9歲夫疑涉詐保謀害 一手安排2次獨旅、與凶嫌聯絡密切

台灣女遊客河口湖飯店遭割頸身亡 女嫌犯疑似是洗錢犯曾遭判刑

影／台灣女日本河口湖遭割頸亡...疑丈夫為詐保共同殺人 南檢聲押禁見

相關新聞

摩鐵開趴釀命案 酒店經紀不滿遭圍毆 持刀狂捅前同事16刀

李姓男子與同事及多名友人今年3月間某天下班後，相約到桃園某汽車旅館開趴，飲酒、施用毒品後，李因力勸女子到酒店上班遭毆打，竟持刀朝林男胸背等處猛刺16刀，林男送醫仍因大量內出血、氣血胸死亡，桃園地檢署偵查後依殺人罪嫌起訴。

偽陽風波 藥駕舉發禁無差別唾篩

警方大力查緝毒駕，有駕駛人因服用藥物被取締引起爭議，藥駕是否一律依道路交通管理處罰條例舉發，行政院已指示跨部會研議；警政署也要求員警落實「不能安全駕駛」態樣蒐證，禁止無差別唾液毒品快篩，減少偽陽性案件。

降低誤判 澳二次唾篩、設專家小組

澳大利亞是全球最早以唾液快篩取締毒駕的國家，六個州二○○四至二○○七年起陸續展開執法。

查個資、性侵、偽造訪視紀錄…社工懲戒名單出爐 公布8人

社工原是守護弱勢最後防線，卻有人濫用職權查個資、性侵少女，甚至偽造訪視記錄。衛福部設置社工師懲戒決議查詢專區，今年元月上線，截至十月中旬，共八人遭公布懲戒，其中有五人涉性侵，四人廢證、一人停業八個月。促成懲戒查詢專區設置的高雄市三人占榜，全國最多，台南二人次之，新北、新竹、雲林各一人。

社工手握個資 專家籲調閱留痕

社會安全網如何防堵專業人員濫用職權形成破口？樹德科技大學社工系主任徐國慶表示，社工握有個案隱私與資源分配權限，除了倫理教育，更須強化主管督導、同儕監督及資訊系統稽核，讓敏感資料調閱留下軌跡，避免服務弱勢的權力反而成為侵害他人的工具。

新聞眼／防堵惡社工 不能只靠黑名單

衛生福利部為杜絕惡社工潛伏為害，在高雄「心衛之狼」事件爆發後設置「社工師懲戒查詢專區」，公開姓名以儆效尤，懲戒資訊公開固然彰顯公務體系不護短，防患未然，但公布姓名就能遏止惡社工了嗎？若制度只在傷害發生後揭露違規者，社會安全網究竟保護了誰？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。