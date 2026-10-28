摩鐵開趴釀命案 酒店經紀不滿遭圍毆 持刀狂捅前同事16刀

李姓男子與同事及多名友人今年3月間某天下班後，相約到桃園某汽車旅館開趴，飲酒、施用毒品後，李因力勸女子到酒店上班遭毆打，竟持刀朝林男胸背等處猛刺16刀，林男送醫仍因大量內出血、氣血胸死亡，桃園地檢署偵查後依殺人罪嫌起訴。

起訴指出，29歲李男與林男原為某酒店同事，2026年3月23日上午7時下班後，兩人各自騎乘機車前往桃園區某汽車旅館，與郭姓、羅姓、蘇姓及范姓等人在二樓房內與客廳飲酒聊天，並施用俗稱「彩虹菸」的毒品。

當天下午，李男因不斷遊說蘇女至其任職的酒店上班，在蘇女明確拒絕後仍持續糾纏，林男為維護蘇女上前勸阻，雙方爆發激烈口角，羅男隨後也加入戰局，林、羅兩男在客廳聯手痛毆李男，導致李男頭部與臉部掛彩受傷，李遭毆後逃往一、二樓間的樓梯平台，羅男見狀隨即將客廳房門上鎖。

由於擔心李男報警曝光眾人吸毒行徑，羅、林兩人致電櫃台要求換房，並由林男開門欲往櫃台繳交新房間費用，詎料，早先被毆的李男拿取全長26公分戰術刀見機不可失，趁隙衝回二樓。

李男明知胸腔有維持生命的重大器官，仍朝林男的左胸、右背及手臂等處瘋狂揮刺共16刀，其中左胸一刀深達13公分，直接刺穿心包膜與肺動脈，羅男雖試圖拿棉被制止也遭劃傷，林男最終倒臥在血泊之中。

桃園警分局中路派出所當午3時1分據報，火速在5分鐘後趕抵現場，並在一樓車庫內攔截臉部帶傷、正準備騎乘機車逃逸的李男；救護人員隨即將失去意識的林男送醫搶救，仍因大量內出血及氣血胸傷勢過重，當午4時20分宣告不治。

桃園地檢署偵查終結，認為李男手持銳利戰術刀朝被害人致命部位連續猛刺，具備明確的殺人犯意，依殺人罪嫌起訴，全案將由桃園地院國民法官專庭審理。

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