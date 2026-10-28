他揭河口湖命案關鍵疑點 籲保險自己買 發現有人意圖不軌立即做1事

日本河口湖命案有重大突破，死者井雲蓉的丈夫李碩彬涉嫌假結婚投保後教唆殺妻。律師王至德直指有個非常值得注意的問題，李男為什麼認識井女沒多久，就急著跟對方結婚？甚至還要求簽下鉅額本票？這就要談到保險法上的「保險利益」。

王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，保險不是想幫誰買就能買。依照規定，要保人對於本人或家屬、生活費或教育費所仰給的人、債務人，以及替自己管理財產或利益的人，具有生命或身體上的保險利益。

為什麼要這樣規定？王至德說，主要就是要避免道德風險，因為如果可以隨便幫陌生人投保高額死亡保險，再等對方死亡領錢，保險不就變成拿別人的生命來賭博了嗎？因此，如果李男是保單上的要保人，與井女結婚，可能就是為了取得配偶這個具有保險利益的身分。

至於李男要求井女生前簽下4張總額1475萬元的本票，王至德表示，也可能有類似的考量。因為依照規定，債權人對於債務人的生命也具有保險利益，所以本票是否被拿來營造債權債務關係，就非常值得調查。這只是法律上的推測，如果要保人根本是寫井女的話，也不用管保險利益這件事了。

殺人詐保，真的能領到保險金嗎？王至德說，保險法早就想到，有人可能為了保險金傷害被保險人，所以特別設有防止這種事情發生的規定。例如保險法第121條規定，人壽保險的受益人如果故意造成被保險人死亡，就會喪失受益權；如果是要保人故意造成被保險人死亡，保險公司原則上不負給付保險金的責任。至於傷害保險，保險法第134條也規定，受益人故意傷害被保險人，就沒有請求保險金的權利。

不過，不代表所有保單都一定完全不理賠。王至德表示，如果只是受益人故意殺人，其他無辜受益人的權利仍可能受到保障。在特定情況下，保險金也可能成為被保險人的遺產。至於故意殺害被繼承人的人，如果符合民法第1145條的規定，還可能喪失繼承權。

王至德表示，換句話說，法律並不會讓一個人因為自己故意殺害被保險人，就能合法取得原本企圖詐領的保險金。除了關注李男究竟有沒有涉及殺人，他更想知道的是：當初為什麼結婚？本票背後有沒有真實債務？每張保單的要保人與受益人究竟是誰？

他建議，保險要自己買，「別人幫你買的保險可能引發道德風險，如果真的有幫要幫你買的話，也要小心再小心」。而且保險法其實給了被保險人相當大的權利，「如果是別人替你訂立死亡保險契約，原則上必須經過你的書面同意」，並約定保險金額，否則契約無效。就算當初同意了，事後反悔也可以隨時以書面通知要保人與保險公司，撤銷自己的同意，「所以如果發現有人意圖不軌，請立即、馬上處理，不要猶豫」。

保險原本是為了在意外發生時，提供經濟上的保障，王至德表示，沒想到卻有人將它當成賺錢的工具，甚至不惜傷害自己或殺害別人。如果最後證實河口湖命案真的是一起殺人詐保案，最令人悲哀的不是嫌犯最後領不到保險金，而是一個人的生命，竟然在別人的眼中，只剩下保單上的數字。