新竹香山檳榔攤聚眾鬥毆釀命案！14人到案 持刀主嫌今聲押

新竹市香山區海埔路某檳榔攤前昨天發生聚眾鬥毆命案，新竹地檢署檢察官指揮警方拘提涉嫌持刀行兇的古姓男子及涉嫌糾眾的許姓男子，另通知劉姓男子等12人到案，共14人接受偵訊。檢方今天訊問後，認定古男涉嫌傷害致死、在公共場所聚集3人以上施強暴脅迫等罪，犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，已向法院聲請羈押，其餘被告則依涉案情節分別交保、限制住居或飭回。

新竹地檢署表示，檢察長柯宜汾接獲通報後高度重視，立即指示專組主任、承辦外勤檢察官李姿儀及國民法官小組成員，與新竹市警察局第三分局組成專案小組共同偵辦。李姿儀昨天下午迅速指揮警方拘提相關被告，並查扣刀械1把、棒球棒、依托咪酯毒品、手機及行兇時穿著的衣物等證物。

檢方指出，李姿儀今天會同沈郁智、蘇聖峯、徐瑞晟、陳柏維、陳俊霖及劉汶渝等檢察官，訊問相關被告後，認定古男涉嫌違反刑法第150條第2項意圖供行使之用而攜帶兇器、在公共場所聚集3人以上施強暴脅迫罪，以及同法第277條第2項前段傷害致死罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，認有羈押必要，已向法院聲請羈押。

此外，承辦檢察官今天也偕同法醫進行相驗，以釐清死因，並啟動犯罪被害人保護關懷機制，由犯罪被害人保護協會新竹分會聯繫家屬，提供法律協助及心理支持。

新竹地檢署表示，將持續追查案發經過，釐清各涉案人員責任，依法嚴正偵辦，並呼籲民眾遇有糾紛應循理性、合法途徑解決，切勿糾眾滋事或訴諸暴力，對於危害生命及公共安全的暴力犯罪，檢方將積極查辦，以維護社會治安。