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新聞眼／防堵惡社工 不能只靠黑名單

聯合報／ 本報記者石秀華王昭月

衛生福利部為杜絕惡社工潛伏為害，在高雄「心衛之狼」事件爆發後設置「社工師懲戒查詢專區」，公開姓名以儆效尤，懲戒資訊公開固然彰顯公務體系不護短，防患未然，但公布姓名就能遏止惡社工了嗎？若制度只在傷害發生後揭露違規者，社會安全網究竟保護了誰？

社工人員是「社會安全網」重要防線，卻有人利用職務，掌握機密個資，對需要服務、保護的對象「下手」，有人造假訪視紀錄，讓應受保護的孩子暴露風險；有人膽大包天，對需保護的未成年個案大逞獸慾，令人不可置信，助人脫離痛苦深淵的「天使」，竟是經過偽裝的「惡魔」。

今年遭公布懲戒的社工，違規行為凸顯的不只是個別社工的操守失守，而是整個「社會安全網」內控機制的失靈。立於社安防護第一線的社工，手上握有個案隱私、服務紀錄及資源轉介等重要權限，若資訊系統缺乏異常查詢警示、紀錄交叉查核等機制，原本用來保護弱勢的工具，反而可能成為傷害弱勢的破口。

衛福部今年初因應「心衛之狼」事件，設置社工師查詢懲戒專區，公布惡社工處分紀錄，以昭炯戒。

然而需用單位是否知情，並據而確實查詢？遭處分而尚未廢止社工師證照者，是否仍可能透過其他職務接觸弱勢？而未達懲戒程度、尚在調查中的異常行為，又有什麼預警與處理機制？這些環節若沒有答案，查詢專區機制，充其量只是事後示警，而非事前防護。

社工師懲戒查詢專區的啟用，只是防範社安網破漏的起步，真該受檢驗的不是公布了多少懲處名字，而是揪出多少潛伏暗處的「惡社工」，在下一個孩子受害之前，及時發現異常、攔下風險。

社工 黑名單 衛福部

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