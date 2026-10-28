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社工手握個資 專家籲調閱留痕

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

社會安全網如何防堵專業人員濫用職權形成破口？樹德科技大學社工系主任徐國慶表示，社工握有個案隱私與資源分配權限，除了倫理教育，更須強化主管督導、同儕監督及資訊系統稽核，讓敏感資料調閱留下軌跡，避免服務弱勢的權力反而成為侵害他人的工具。

徐國慶指出，社工養成教育及在職培訓均重視倫理與專業界線，近年侵犯個案隱私、濫用職權、登載不實及侵占財產等事件都應納入案例教學，提醒社工謹守法律紅線。像高雄市心理衛生中心何姓前執行秘書犯罪案，已成倫理教育必上教材，警示社工即使身居主管職位，也不得逾越專業界線，更不能利用職權謀取私利。

他表示，現行社工師每六年須完成一二○小時繼續教育，倫理與法律課程建議由廿小時提高至卅至四十小時。應設置權限交叉控管、操作軌跡完整留存機制，讓調閱時間、存取路徑可供查核，避免擁有較高資料存取權限的高階人員得以自行刪除或隱匿紀錄，直屬主管也應落實監督，搭配同儕橫向把關，及早察覺異常。

徐國慶說，第一線社工案量繁重，訪視後可先以綱要方式記下人、事、時、地及處遇重點，再逐步補充評估與服務計畫，由督導協助釐清內容、掌握登打進度。

「記錄未及完善與故意登載不實應有所區別」，徐國慶認為，儘管個案複雜及時間壓力，仍須確保內容真實，並對違法或違反倫理者依法處理，透過公開懲戒案例發揮警示，保障服務對象權益。

個資 社工 國慶

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