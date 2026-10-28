社工懲戒名單出爐 公布8人

何建忠曾拿下衛福部績優督導獎項，卻涉嫌查詢列管少女資料拐騙性侵。圖／取自衛福部二○二三年表揚典禮

社工原是守護弱勢最後防線，卻有人濫用職權查個資、性侵少女，甚至偽造訪視記錄。衛福部設置社工師懲戒決議查詢專區，今年元月上線，截至十月中旬，共八人遭公布懲戒，其中有五人涉性侵，四人廢證、一人停業八個月。促成懲戒查詢專區設置的高雄市三人占榜，全國最多，台南二人次之，新北、新竹、雲林各一人。

具社工身分、曾獲績優督導獎的高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌由任職社會局家防中心的李姓妻子查詢列管少女個資誘拐性侵，被起訴揭露惡行，衛生福利部長石崇良承諾設置社工師懲戒查詢專區，亡羊補牢。

除何建忠外，家防中心沈姓社工涉偽造訪視紀錄、洩漏個案隱私並與個案互動界線不當，停業八個月。某社福中心主任蔡榮煌自稱「驅魔師」，二○二二年以受訓留宿為由，對十九歲男約聘員脫褲猥褻，如「心衛狼」翻版，撤職並停止任用一年。

另新竹縣社會處社工師陳信淳利用職務之便與十四少女發展「婚外情」，開公務車將少女載到停車場猥褻。雲林縣社工李存一則於二○一九年載少女至警局詢問時，在車上和少女性交易。

台南遭懲戒的兩人，社工林容亘涉及女童「萱萱」遭虐致死案，女童住台南市期間，她長達兩年未家訪，連女童移居台中也不察，還在結案紀錄偽稱「孩子很健康、家庭和樂美滿」。台中市去年底獲悉萱萱遭家暴，曾將案件轉回台南，林女也未家訪，導致萱萱過世。

遭公布姓名的八名社工，五人涉及性侵，何建忠遭起訴，檢方求刑十年六月，案件審理中，動搖民眾對政府的信任。事後市府稱會追究行政責任，衛生局長自請處分，並撤換心衛中心主任，但卻疑未檢討內控管理，一度被外界質疑「蓋牌」。

高雄市議員白喬茵指出，何建忠持有高權限管理帳號，卻未查調其過往不良紀錄，暴露主管任用、資安管理及督導漏洞，懲處僅到副局長，恐有切割責任之嫌。議員鄭孟洳則要求懲處與失職程度相當，並落實權限管控、查詢紀錄留存、異常警示及外部專業檢視，確保民眾個資安全。

高雄市衛生局表示，何建忠已記兩大過終止契約，違反兒童及少年福利與權益保障法部分罰六十萬元並移付懲戒，另撤換心衛中心主任，直屬副局長記過；社會局表示，已將何妻記兩大過解聘，廢止何姓夫妻的社工師證書。