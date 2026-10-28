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降低誤判 澳二次唾篩、設專家小組

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

澳大利亞是全球最早以唾液快篩取締毒駕的國家，六個州二○○四至二○○七年起陸續展開執法。

刑事局毒品查緝中心警官今年八月赴新南威爾斯州警察局考察，澳洲採二次唾篩以降低偽陽性率，並設醫藥專家小組評估，判定「不能安全駕駛」才處罰藥駕

警官說，澳洲警方對駕駛人唾篩檢出陽性，須再唾篩一次，第二次仍是陽性即逮捕、禁止駕駛，採集唾液鑑定，如觀察不能安全駕駛，還要採尿液及血液檢驗；第二次是陰性，不逮捕也不禁止駕駛，但要採唾液鑑定釐清，避免因偽陰性逃過處罰。

我國偽陽性率為百分之一，二次唾篩可降至萬分之一，但警官發現澳洲是對行經路檢點車輛隨機普篩，與台灣禁止無差別唾篩有別，且考量唾篩試劑成本、駕駛人等待及員警執法時間，違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則中，也未授權二次唾篩，警政署認為有待商榷。

對於毒、酒或藥駕，警官說，澳洲會當場保管車鑰匙、禁止駕駛，事後由醫師、藥師等專業人士為主的專家小組，以藥理學、藥物動力學等，判定是否影響駕駛能力，出具報告供偵審認定，可出庭作證，單純藥駕不會被處罰；建議國內參考成立小組，提供專業意見協助法官、檢察官或交通單位判斷。

唾液快篩 毒駕 藥駕

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