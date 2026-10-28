偽陽風波 藥駕舉發禁無差別唾篩

警方大力查緝毒駕，有駕駛人因服用藥物被取締，引發爭議。記者李奕昕／翻攝

警方大力查緝毒駕，有駕駛人因服用藥物被取締引起爭議，藥駕是否一律依道路交通管理處罰條例舉發，行政院已指示跨部會研議；警政署也要求員警落實「不能安全駕駛」態樣蒐證，禁止無差別唾液毒品快篩，減少偽陽性案件。

台北市蔡姓男子今年六月騎機車被員警攔下唾篩，檢出毒品陽性反應；同月，北市刑警大隊一名偵查佐開車臨停，下車因走路搖晃被攔，唾篩也呈陽性反應，兩人被依道交條例舉發、公共危險罪移送，但經尿液檢驗，均為服藥。

內政部警政署刑事警察局統計，去年十一月廿日唾篩上路至今年九月十八日，駕駛人尿檢完畢一萬五二二八件，其中一萬五○四一件檢出毒品、卅七件未檢出毒品但檢出藥物、一五○件均未檢出屬偽陽性，偽陽性率為百分之一。

緝毒警官說，偽陽性應由監理單位撤銷舉發、檢方不起訴；藥駕如檢方認定不能安全駕駛，依公危罪起訴，至於是否均依道交條例處罰鍰、吊銷駕照、沒入車輛，恐有爭議。

刑事局發函建議交通部，就道交條例第卅五條「迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品」，明確定義認定標準及藥品，增訂合法用藥駕駛人配套措施，讓執法有所依循兼顧民眾權益。政院上月開道路交通安全會報會議，裁示交通部、衛福部及內政部研議。

刑事局發函各警察機關，若唾篩陽性駕駛人主張服藥，仍依道交條例處置，包括移置保管車輛「人車分離」以策安全；涉公危罪部分，製作筆錄載明駕駛人稱「服藥」，將用藥紀錄附於移送卷宗供檢方判斷，並送「尿液快速鑑定」釐清，如對逮捕有疑義則請示檢察官。

警方修正「刑法第一八五條之三第一項第四款案件測試觀察紀錄表」，新增「藥品品項」、「最近一次服用時間」，由員警詢問駕駛人後填寫，供檢方參考。另外，為降低偽陽性率，刑事局要求員警從駕駛行為及生理徵候異常、車內有毒品或吸食器、車禍肇事等，觀察駕駛人疑似施用毒品不能安全駕駛，才執行唾篩。

對於刑事局函文建議，應針對藥物部分明確定義認定標準及藥品一事，交通部表示，為避免爭議及加強宣導，交通部將於近期邀集相關單位共同研商。