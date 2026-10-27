閃兵也M型化？王大陸砸360萬 「超詳解examking」創辦人介紹員工逃兵20萬可分期

新北地方法院今天就藝人閃兵案，檢方追加起訴李姓和卓姓素人役男部分，傳喚在押的閃兵集團首腦陳志明及已交保成員李名宸、張忠，由法官向3人確認是否認罪及相關細節。卓曾供稱，自己是透過當時的老闆、線上教育平台「超詳解examking」創辦人蔣矩任介紹而認識陳志明，最後以20萬元代價閃兵，還得分期付款，陳、李、張3人也對追加起訴部分全部認罪。

身為學霸的蔣矩任曾就讀台北市立成功高中數理資優班，並拿下世界規模最大的的高中數學團體競賽台灣區高中數學競賽（TRML）金牌，多益成績逾900分，畢業後考進台大，同時跨修地質、經濟、工程科學與海洋工程3系課程，並參與中央研究院科展及各類大學升學講座，最後創辦「超詳解examking」，在學生界相當知名。

當時只是個上班族的卓，2024月9月間透過蔣與陳搭上線，後來陳便因另案入獄，而這也導致藝人王大陸誤以為他拿錢不辦事，找上警官劉居榮偷查陳的個資，引發出後續一連串閃兵及個資案。

此外，卓的筆錄也揭露他當時花20萬元閃兵，還得分期付款，與王大陸豪擲360萬相較，宛如連閃兵都有「M型社會」。而陳志明僅在第一次戴卓前往榮總看診後，不久便因案入獄，後續皆由李、張2人代背24小時血壓計，陳因此差點對卓男沒印象，一度否認有接過卓這個案子，後來在法官提示卷證及李、張2人在旁補充下才想起，可見「閃兵生意興隆」。