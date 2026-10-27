快訊

乳房超音波做一半…板橋女婦產科醫師偷吸女病患胸部 下場出爐

丈夫謀財害命？河口湖命案死者出國前曾落軌 高鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

閃兵也M型化？王大陸砸360萬 「超詳解examking」創辦人介紹員工逃兵20萬可分期

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地方法院今天就藝人閃兵案，檢方追加起訴李姓和卓姓素人役男部分，傳喚在押的閃兵集團首腦陳志明及已交保成員李名宸、張忠，由法官向3人確認是否認罪及相關細節。卓曾供稱，自己是透過當時的老闆、線上教育平台「超詳解examking」創辦人蔣矩任介紹而認識陳志明，最後以20萬元代價閃兵，還得分期付款，陳、李、張3人也對追加起訴部分全部認罪。

身為學霸的蔣矩任曾就讀台北市立成功高中數理資優班，並拿下世界規模最大的的高中數學團體競賽台灣區高中數學競賽（TRML）金牌，多益成績逾900分，畢業後考進台大，同時跨修地質、經濟、工程科學與海洋工程3系課程，並參與中央研究院科展及各類大學升學講座，最後創辦「超詳解examking」，在學生界相當知名。

當時只是個上班族的卓，2024月9月間透過蔣與陳搭上線，後來陳便因另案入獄，而這也導致藝人王大陸誤以為他拿錢不辦事，找上警官劉居榮偷查陳的個資，引發出後續一連串閃兵及個資案。

此外，卓的筆錄也揭露他當時花20萬元閃兵，還得分期付款，與王大陸豪擲360萬相較，宛如連閃兵都有「M型社會」。而陳志明僅在第一次戴卓前往榮總看診後，不久便因案入獄，後續皆由李、張2人代背24小時血壓計，陳因此差點對卓男沒印象，一度否認有接過卓這個案子，後來在法官提示卷證及李、張2人在旁補充下才想起，可見「閃兵生意興隆」。

新北地院今就藝人閃兵案追加起訴部分，傳喚在押的閃兵集團首腦陳志明及已交保成員李名宸（右一灰衣）、張忠（左一白衣），確認是否認罪及相關細節。記者蔣永佑／攝影
新北地院今就藝人閃兵案追加起訴部分，傳喚在押的閃兵集團首腦陳志明及已交保成員李名宸（右一灰衣）、張忠（左一白衣），確認是否認罪及相關細節。記者蔣永佑／攝影

閃兵 王大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高金素梅涉貪保持笑容「全黑」裝束到案 律師團2人是前司法官

涉詐助理費645萬元 澎湖前議員陳慧玲二審再獲緩刑但要上4堂法治課

伴手禮名店「六月初一」涉逃稅免繳罰款1.1億 沈劭蘭出庭全否認

河口湖台女割頸命案…夫抱骨灰罈搭機返台被拘提 涉詐保千萬跨海殺妻

相關新聞

閃兵也M型化？王大陸砸360萬 「超詳解examking」創辦人介紹員工逃兵20萬可分期

新北地方法院今天就藝人閃兵案，檢方追加起訴李姓和卓姓素人役男部分，傳喚在押的閃兵集團首腦陳志明及已交保成員李名宸、張忠，由法官向3人確認是否認罪及相關細節。卓曾供稱，自己是透過當時的老闆、線上教育平台「超詳解examking」創辦人蔣矩任介紹而認識陳志明，最後以20萬元代價閃兵，還得分期付款，陳、李、張3人也對追加起訴部分全部認罪。

假刑警持玩具槍闖屋綁4人強盜28萬 2人竟是內鬼

新北市新店區發生一起假刑警闖屋強盜案，李男涉嫌假扮刑警夥同2名身分不詳的男子持辣椒水、玩具槍闖屋，制伏、捆綁屋中4人，未料其中林男、蔡女竟是內應，3人裡應外合逼迫姚姓、施姓被害人交出提款卡，共計得手28萬7千元，全案偵結，依結夥三人以上犯強盜罪嫌起訴。

影／38歲毒駕男衝撞警車 警開槍攔截搜出依托咪酯、電子菸

有民眾今早路過中壢區時發現有警車被撞，拍照PO上社群平台，中壢分局說明，今日清晨5時，一名38歲古男駕駛銀色轎車，於平鎮地區遇警攔查時拒檢逃逸，分局獲報後前往攔查，但古男面對警方攔查，拒絕攔查甚至衝撞警車，古男被逮捕時被查扣依托咪酯煙彈等毒品，唾液快篩亦呈陽性反應。

影／通緝犯設喪屍煙彈分裝場 同夥逃上鐵皮屋頂燙到投降

37歲張姓男子涉販毒案判刑9年遭通緝，竟暗地租屋設依托咪酯煙彈分裝場牟取暴利，保三警察總隊攻堅破門查緝，逮捕張與另名洪姓男子；洪男在警方圍捕時逃向鐵皮屋頂，雙腳燙得不斷原地跳腳束手就擒。2人經檢方依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。