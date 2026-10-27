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假刑警持玩具槍闖屋綁4人強盜28萬 2人竟是內鬼

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市新店區發生一起假刑警闖屋強盜案，李男涉嫌假扮刑警夥同2名身分不詳的男子持辣椒水、玩具槍闖屋，制伏、捆綁屋中4人，未料其中林男、蔡女竟是內應，3人裡應外合逼迫姚姓、施姓被害人交出提款卡，共計得手28萬7千元，全案偵結，依結夥三人以上犯強盜罪嫌起訴。

起訴指出，2024年9月5日晚上9時許，林男聯繫姚表示要去家中拜訪，隨後開車載著蔡女、李男到場，林男、蔡女新店區，林男、蔡女在新烏路2段與姚、施會合，4人一同前往姚的住處公寓，李男再和另2名男子魚貫進入公寓，躲在姚的住處門口伺機而動，直到蔡女假裝出門買東西、開啟鐵門，李等3人闖進屋內，朝姚、施噴辣椒水、拿玩具槍壓制，並綁處屋內姚、施、林男、蔡女等4人。

李男涉嫌逼迫姚、施交出金融帳戶提款卡和密碼，2人聽命分別交付父親、女兒的帳戶提款卡和密碼，李男緊接著鬆綁蔡女，2人一同離開公寓，至附近ATM提款，共計提領得手28萬7千元。

李男取得款項後，開車載蔡女回到姚男住處，隨即和2名男子開車前往空地等候。林男、蔡女、姚、施等4人則互剪斷束帶脫困，林男、蔡女回到空地與李男會合，眾人開車離去。

全案姚、施事後報警提告，檢警循線查出李男、林男、蔡女等3人合謀犯案，陸續查獲3人到案。李男坦承犯行，全案依刑法結夥三人以上犯強盜罪嫌起訴。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

強盜 內鬼 刑警

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