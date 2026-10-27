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影／38歲毒駕男衝撞警車 警開槍攔截搜出依托咪酯、電子菸

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

有民眾今早路過中壢區時發現有警車被撞，拍照PO上社群平台，中壢分局說明，今日清晨5時，一名38歲古男駕駛銀色轎車，於平鎮地區遇警攔查時拒檢逃逸，分局獲報後前往攔查，但古男面對警方攔查，拒絕攔查甚至衝撞警車，古男被逮捕時被查扣依托咪酯煙彈等毒品，唾液快篩亦呈陽性反應。

中壢分局說明，古男先於環西路與五族街口發現通報車輛後，於該路口設置攔截點，攔查時該車拒不停車並衝撞警車。現場警員為制止危害，使用警械朝該車輪射擊，惟該車仍沿環西路往志廣路方向逃逸，過程中無人受傷。

古男隨後將車輛棄置於光輝街86號旁停車場，企圖徒步逃逸時，當場被支援警力逮捕，警方隨後於車內查扣依托咪酯煙彈2顆、電子煙桿2支及煙油殘渣1罐，現場對古男實施唾液毒品快篩，呈安非他命及依托咪酯陽性反應。全案警詢後依涉嫌毒品、公共危險及妨害公務等罪嫌移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，員警獲報後迅速反應，結合支援警力將嫌犯查緝到案。警方將持續接合並規畫各式勤務強力查緝毒品及毒駕案件，維護民眾與用路人安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

38歲古男當時駕駛銀色轎車，於平鎮地區遇警攔查時拒檢逃逸。圖／中壢分局提供
38歲古男當時駕駛銀色轎車，於平鎮地區遇警攔查時拒檢逃逸。圖／中壢分局提供

38歲古男駕駛銀色轎車，於平鎮地區遇警攔查時拒檢逃逸，分局獲報後前往攔查，但古男面對警方攔查，拒絕攔查甚至衝撞警車。圖／中壢分局提供
38歲古男駕駛銀色轎車，於平鎮地區遇警攔查時拒檢逃逸，分局獲報後前往攔查，但古男面對警方攔查，拒絕攔查甚至衝撞警車。圖／中壢分局提供

古男企圖徒步逃逸時，當場被支援警力逮捕，警方隨後於車內查扣依托咪酯煙彈2顆、電子煙桿2支及煙油殘渣1罐。圖／中壢分局提供
古男企圖徒步逃逸時，當場被支援警力逮捕，警方隨後於車內查扣依托咪酯煙彈2顆、電子煙桿2支及煙油殘渣1罐。圖／中壢分局提供

古男當時將車輛棄置於光輝街86號旁停車場，企圖徒步逃逸時，當場被支援警力逮捕。圖／中壢分局提供
古男當時將車輛棄置於光輝街86號旁停車場，企圖徒步逃逸時，當場被支援警力逮捕。圖／中壢分局提供

電子菸 毒駕 警車

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