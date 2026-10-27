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影／通緝犯設喪屍煙彈分裝場 同夥逃上鐵皮屋頂燙到投降

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

37歲張姓男子涉販毒案判刑9年遭通緝，竟暗地租屋設依托咪酯煙彈分裝場牟取暴利，保三警察總隊攻堅破門查緝，逮捕張與另名洪姓男子；洪男在警方圍捕時逃向鐵皮屋頂，雙腳燙得不斷原地跳腳束手就擒。2人經檢方依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

保三總隊第二大隊接獲情資，得知張男藏匿高雄市左營區民宅有人疑似製造依托咪酯煙彈，隨即報請橋頭地檢署指揮偵辦，並會同高雄市警仁武分局組成專案小組追查，5月28日持搜索票攻堅，查獲依托咪酯煙油、煙彈、分裝器具，另查獲K他命等證物。

警方調查，張男平時開賓士車、住豪宅，先前因販毒遭高雄地方法院判刑9年，5月20日經高雄地檢署發布通緝。

警方攻堅時，現場另37歲洪姓男子正前往向張男購買煙彈，見警方破門，連鞋子都來不及穿，赤腳衝上民宅頂樓，攀爬鐵皮屋頂企圖脫逸。由於當天天氣炎熱，鐵皮溫度極高，洪男雙腳踩上後燙得不斷原地跳動，被警方叫下樓就擒。

全案警詢後，將張、洪2人均依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方於10月21日提起公訴。

保三總隊提醒，依托咪酯俗稱「喪屍煙彈」，吸食後可能出現抽搐、昏迷等症狀，甚至引發毒駕事故，危害公共安全。行政院已公告自民國115年6月27日起將依托咪酯改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣者最重可處死刑或無期徒刑，並得併科3000萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方攻堅查獲張姓男子（左二）涉嫌分裝依托咪脂煙彈。記者林保光／翻攝
警方攻堅查獲張姓男子（左二）涉嫌分裝依托咪脂煙彈。記者林保光／翻攝

洪姓男子逃向頂樓鐵皮屋頂，雙腳燙得受不了，束手就擒。記者林保光／翻攝
洪姓男子逃向頂樓鐵皮屋頂，雙腳燙得受不了，束手就擒。記者林保光／翻攝

通緝 喪屍煙彈 販毒

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