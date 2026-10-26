阿美麻糬董座余國基車禍身亡 親友：平時身體健康 警方排除酒駕毒駕

花蓮知名伴手禮品牌「阿美麻糬」母公司宗泰食品董事長余國基，昨天駕車墜橋，送醫搶救後仍宣告不治，警方初步排除酒駕、毒駕，但因事故路段沒有監視器，車內也無行車紀錄器，確切肇事原因仍待調查。友人認為，余國基平時身體狀況良好，平常不太會喝酒，更不會酒駕，意外消息令大家震驚不已。

余國基昨天下午獨自駕車，沿193縣道新城鄉七星灣大道北上，行經新光隆橋時，車輛不知何故，突然衝破右側護欄，墜落橋下後翻滾近百公尺，直到舊路光隆橋下的河岸旁才停下，車體嚴重毀損，救難人員破壞車頂將他救出時已無呼吸心跳，送醫急救後仍因傷重不治。

警方初步調查，已排除酒駕、毒駕，懷疑事故可能與車速過快有關，但現場周邊沒有監視器，車輛也沒有行車紀錄器，仍須進一步調閱附近路口監視器畫面，並待檢察官相驗後，釐清事故發生經過及確切原因。

余國基生前積極參與地方事務、熱心公益，曾擔任花蓮縣警局警友會理事長，經營阿美麻糬期間也全心投入品牌發展，帶領業者度過疫情衝擊；他也長期關注警界事務，並參與觀光協會等地方社團，與地方人士往來密切。

警友會理事邱坤誠表示，余國基待人親切、交友廣泛，接手阿美麻糬後認真經營，也不忘回饋社會，對警界十分支持。過去從未聽聞余國基有健康問題，他平時不常飲酒，開車更是滴酒不沾，加上對事發路段相當熟悉，突如其來的意外讓大家難以接受。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與余家交情深厚，得知消息後致哀，並向家屬表達慰問，他說，余國基驟逝，不僅讓家人痛失至親，也讓花蓮地方失去一名長期投入公益與公共事務的熱心人士。

花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基（左二）車禍身亡，他與立委傅崐萁（左五）交情深厚。圖為去年文旦柚出口記者會。聯合報系資料照

花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，昨天下午獨自開車行經新城鄉193縣道光隆橋路段時，轎車突然衝破右側護欄墜落橋下，經搶救仍宣告不治。圖／花蓮縣消防局提供