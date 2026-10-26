2關鍵醫學意見 法院認具因果關係

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新北市林姓老翁騎機車發生車禍，臥床半年死亡，新北地方法院參酌法醫研究所及新光醫院意見，認定老翁因車禍腦傷長期臥床引發併發症致死，車禍與死亡具因果關係，肇事的林姓男子應負起過失致死刑責。

新北地院合議庭為確認因果關係，函詢法醫研究所及急救診治老翁的新光醫院，釐清車禍造成的腦損傷，是否與後續發生肺炎、食物吸入性窒息及死亡結果有關。

法醫研究所稱，老翁雖經醫院評估症狀已獲控制、狀況穩定，但解剖遺體發現，右側腦部呈柔軟、塌陷、液化性壞死狀，研判死因為腦損傷、肺炎及食物吸入窒息，是因嚴重腦外傷造成他長期臥床，導致多項神經功能、生理功能及肢體活動受損，使腦外傷病人容易併發嗆食、肺炎等併發症，因此將腦損傷列為死因之一。

至於新光醫院，合議庭就老翁當時傷勢已趨於穩定，臥床期間若無其他因素，車禍所造成傷勢是否不至於致死？院方函復，老翁因年紀大，腦傷嚴重無法清醒，長期臥床容易發生如肺炎等併發症，車禍傷勢的確間接造成死亡。

兩份關鍵的醫學專業意見都認為車禍傷勢與死亡有關，合議庭認定老翁因車禍嚴重腦外傷，遲遲無法清醒，長期臥床，引發嗆食、肺炎等併發症，最後導致死亡；車禍所受傷勢，客觀上可預期引發相關併發症，而造成死亡結果，林男過失駕駛行為與老翁之死具因果關係。

車禍 醫學 過失致死

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2關鍵醫學意見 法院認具因果關係

新北市林姓老翁騎機車發生車禍，臥床半年死亡，新北地方法院參酌法醫研究所及新光醫院意見，認定老翁因車禍腦傷長期臥床引發併發症致死，車禍與死亡具因果關係，肇事的林姓男子應負起過失致死刑責。

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